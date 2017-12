Sauvagement battu à la cafétéria de son école secondaire

Un enfant de 13 ans a été sévèrement battu sur l'heure du dîner au Séminaire des Pères Maristes, une école secondaire de Québec.

La mère a levé le voile sur cette histoire alors qu'un cas similaire fait grand bruit aux États-Unis.

Le garçon dînait à la cafétéria le 21 septembre dernier lorsqu'un élève lui a demandé sa place. Il a refusé et c'est à ce moment que le jeune lui a frappé la tête contre la table et lui a donné des coups de poing.

La mère raconte qu'il a souffert d'une commotion cérébrale à la suite de cette agression. Il a un tympan perforé, des lacérations au visage. Il ne peut réintégrer l'école à temps plein puisqu'il est dans un programme sportif.

L'agresseur a été suspendu pour une période de trois jours. Une punition trop peu sévère, selon la mère de la victime.

«Je trouve que ça n’a aucune logique versus ce qui est arrivé. Ce n’est pas une conséquence qui va avec la gravité de la situation. La direction m’a expliqué qu’on punit le geste, et non les séquelles que l’enfant va avoir.»

La mère du garçon considère que les séquelles sont très importantes et se font toujours sentir.

«Ça n’a pas de sens pour moi. Mon garçon, ça fait trois mois qu’il essaie de récupérer. Il n’a plus son sport, il ne dîne plus à la cafétéria parce qu’il a peur de croiser cet enfant-là. Il y a énormément de conséquences qui sont psychologiques encore plus que physiques. L’autre garçon, ses trois jours sont faits, sa vie peut recommencer à la normale.»

La direction de l'établissement soutient que c'est un cas isolé. L'élève n'avait aucun antécédent en matière de violence.

«Le trois jours, au moment où la décision a été prise, ça nous apparaissait, pour notre milieu, une sanction importante.»

Une enquête du SPVQ est en cours. Une plainte formelle a été déposée le 6 octobre et le dossier est toujours à l'étude.

Les caméras de surveillance n'auraient pas permis de filmer la scène.