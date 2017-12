«Tanguy» adapté pour la scène

Plus de 16 ans après avoir séduit le public des deux côtés de l’Atlantique, le film français «Tanguy» sera adapté pour le théâtre par des Québécois, a appris «Le Journal de Montréal». La première aura lieu le 17 octobre 2018 à la salle Pierre-Mercure, à Montréal.

C’est à Tandem.mu et au producteur Paul Dupont-Hébert («Notre-Dame de Paris», «Ladies Night») que le réalisateur et scénariste Étienne Chatiliez a vendu les droits de son film, au terme d’une rencontre qui a eu lieu il y a un peu plus d’un an, en France.

«Ç’a pris plusieurs mois avant que je réussisse à avoir un rendez-vous avec lui, a relaté Paul Dupont-Hébert en entrevue. Finalement, la rencontre n’a duré qu’une petite demiheure et après, il m’a dit: ¨c’est réglé, vous avez les droits¨. Il m’a même dit qu’il avait toujours refusé de les donner jusque-là. Je suis donc le seul à avoir les droits pour faire ¨Tanguy¨, au théâtre.»

Rôles principaux

Présentée comme une adaptation fidèle de cette comédie-culte, la pièce mettra en vedette Marie-Chantal Perron et Normand D’Amour dans les rôles des parents exaspérés par leur fils de 30 ans qui vit toujours sous leur toit. C’est Christophe Payeur qui incarnera la source de leurs soucis.

«Christophe, dans son rôle, il a du charme, il est prétentieux, il traite son père comme si lui-même était un thérapeute... Il est vraiment très bon.»

Adaptée par Yves Morin et mise en scène par Normand Chouinard, «Tanguy» pourra compter sur les comédiens France Castel, Roger La Rue et Hilaire St-Laurent pour compléter sa distribution.

Les billets pour les représentations qui auront lieu à Montréal, en octobre, sont en prévente sur tanguy.ca. Une tournée provinciale est prévue pour 2019.