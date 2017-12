Tir groupé contre les sites internet Expedia et Priceline

Après Netflix et Amazon, c’est au tour des géants de la réservation de chambres en ligne Expedia et Priceline d’être dans la mire de l’industrie hôtelière qui exige la remise des taxes perçues au fisc.

«Cela représente beaucoup d’argent. On veut savoir où vont les taxes perçues, comme la TPS et la TVQ, par ces agences de voyages en ligne», a indiqué au «Journal de Québec» la femme d’affaires et coprésidente des Hôtels Germain, Christiane Germain.

Selon cette dernière, les sites comme Expedia et Priceline, qui contrôlent 90 % de la réservation en ligne au Québec, mettent dans leurs poches les taxes perçues pour le montant correspondant à leur commission dans les formules «payées d’avance».

Par exemple, lors d’une chambre facturée à 200 $ à un client québécois, les géants de la réservation en ligne ne remettraient pas au fisc les taxes perçues sur leur commission de 40 $.

Or, l’hôtelier qui se fait remettre les 160 $ plus taxes pour sa chambre réservée doit pourtant remettre au gouvernement l’équivalent des taxes perçues par Expedia et Priceline.

«Il faut que les gouvernements prennent leurs responsabilités et prennent des outils pour récupérer ces sommes-là qui nous filent entre les mains», a précisé Mme Germain.

Des millions $ en jeu

Christiane Germain n’est pas la seule de l’industrie hôtelière à monter au front.

À l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), on croit que les montants des taxes perçues et non remboursées pourraient avoisiner les 4 millions $ annuellement.

«Ce n’est pas la première fois qu’on le dit. Mais on parle de plusieurs millions $ par année, entre 3 et 4 millions $, peut-être davantage», avance la présidente de l’AHRQ, Marjolaine de Sa.

L’industrie hôtelière ne se dit pas contre les géants de la réservation de chambres sur le web, mais dit souhaiter un meilleur contrôle sur les montants perdus par l’État qui doit payer pour les programmes sociaux.

D’après Mme Germain, d’autres pays ont pris des mesures pour s’assurer que ces géants du web versent les taxes qu’ils engrangent.

Pas de commentaire

Malgré une demande à son service des relations publiques, personne chez Expedia n’a voulu commenter, lundi, le dossier.

Par ailleurs, le ministre fédéral des Finances Bill Morneau n’a pas souhaité commenter lorsqu’il a été interpellé sur la question en point de presse à Ottawa, lundi.

— Avec la collaboration du Bureau parlementaire à Ottawa