Trois autobus bloqués entraînent une fermeture de rue

Trois autobus bloqués dans la pente du chemin Côte-des-Neiges en raison de la neige ont forcé la fermeture de la rue entre Sherbrooke et l'Avenue du Docteur-Penfield durant plus de quatre heures.

Il a fallu de multiples manœuvres, l'épandage de beaucoup de sel et l'intervention d'un remorqueur pour sortir l'un des trois autobus qui a pu redescendre la rue.

Pour les deux autres, l'opération a nécessité une heure de plus. Le premier autobus coincé à l'angle de Côte-des-Neiges et Docteur-Penfield était appuyé contre un lampadaire et à donc dû être tiré de côté pour ne pas endommager le mobilier urbain.

Le véhicule a été extrait par le remorqueur vers 14 h. Le dernier autobus n'a eu qu'à finir de grimper la côte complètement déblayée.

La rue a immédiatement été rouverte à la circulation dans les deux sens.

Selon des résidents du secteur, le chemin Côte-des-Neiges est fermé aux autobus lors des grosses tempêtes, mais ne l'était pas mardi matin.