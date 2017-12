Accident de travail mortel à Waterville

Un homme de 73 ans a perdu la vie, lundi, quand il a été écrasé par une machinerie dans un garage commercial situé derrière une résidence sur la route 147 à Waterville, en Estrie.

L’événement macabre est survenu vers 18 h 30 et Morven Albert Powell a été transporté au centre hospitalier ou son décès a été constaté, a indiqué Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Un enquêteur et un technicien en scène de crime de la SQ et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tenteront de faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à cet accident fatal.