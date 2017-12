14 000$ de plus pour l'assermentation des élus montréalais

La cérémonie d’assermentation de Valérie Plante et des élus montréalais, en novembre dernier, a coûté 14 000$ de plus que la cérémonie d’assermentation de l’édition 2013, celle de l’ex-maire Denis Coderre, a appris TVA Nouvelles.

En effet, des documents obtenus en vertu d’une demande d’accès à l’information auprès de la Ville de Montréal indiquent que l’assermentation du 16 novembre dernier a coûté 56 776,16$ aux contribuables comparativement à 42 373,65$ pour la cérémonie de 2013. Les deux événements ont eu lieu au même endroit, le Marché Bonsecours.

Or, en examinant les coûts détaillés, on constate que l’écart s’explique par une augmentation des frais de location du Marché Bonsecours, par des besoins communicationnels différents qu’en 2013 (location d’équipement technique, captation, webdiffusion et création de capsules) ainsi que l’ajout de prestations artistiques et de services offerts aux invités.

En ce qui a trait aux frais de locations de salles du Marché Bonsecours, ils s’élevaient à près de 5300$ en 2013 et plus de 11 000$ en 2017.

Les prestations artistiques et autochtones ont coûté 2300$ pour la cérémonie de novembre dernier. On avait même prévu une halte-garderie qui a entraîné des frais de 753$.