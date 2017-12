Aide au Groupe Capitales Médias: Québecor soulève des inquiétudes

Québecor soulève des inquiétudes quant à l’indépendance de la presse concernant l’aide qui serait octroyée au Groupe Capitales Médias par le gouvernement québécois.

«Une telle aide, annoncée à l’aube d’une année électorale, soulève des questions importantes sur l’indépendance de la presse et les méthodes de soutien gouvernemental à un seul intervenant de la presse écrite alors que de nombreux autres groupes font face aux mêmes défis», a-t-on souligné dans un communiqué diffusé mercredi.

Groupe Capitales Média, qui regroupe les quotidiens régionaux «La Voix de l’Est», la «Tribune», le «Nouvelliste», le «Soleil» et le «Quotidien», devrait obtenir un prêt de plusieurs millions pour financer sa transition vers le numérique.

«Si le gouvernement du Québec décide de subventionner la presse écrite, il devrait le faire dans la plus grande transparence et selon des conditions qui assurent la plus grande indépendance des médias. Cela ne peut se faire qu’après une réflexion impliquant un ensemble de partenaires de la société civile : groupes de presse, journalistes, universitaires, organismes et citoyens.»

Les journaux du groupe étaient anciennement la propriété de Power Corporation, de la famille Desmarais, qui s’en est départi pour ne conserver que le journal «La Presse». C’est l’ancien ministre libéral Martin Cauchon qui en est devenu le propriétaire.