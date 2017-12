Ce que les Canadiens ont cherché en 2017

Peu de données sont aussi représentatives des tendances de la société que celles publiées par Google dans le cadre de sa revue de l’année.

En 2017, les recherches au Canada ont été dominées par les catastrophes naturelles et la vague de dénonciations d’abus et de harcèlement sexuels de la part de personnalités connues.

L’ouragan Irma et ses puissantes images de destruction ont dominé les recherches autant ici qu’à travers le monde. L’actrice Meghan Markle, fiancée au prince Harry, ainsi que le chanteur Tom Petty arrivent aux deuxièmes et troisièmes rangs des recherches Google de l’année au Canada, devant les Sénateurs d’Ottawa et la Corée du Nord.

Dans la catégorie «personnalités», quatre des cinq noms qui composent le top 5 sont issus du mouvement de dénonciation qui a suivi l’affaire Harvey Weinstein aux États-Unis. C’est d’ailleurs lui qui domine ce palmarès devant l’animateur déchu Matt Lauer et l’acteur Kevin Spacey. Ce classement permet aussi de constater que l’affaire Éric Salvail a trouvé écho dans tout le pays, lui qui arrive au quatrième rang.

En matière de divertissement, «13 Reasons Why» a été la série télévisée la plus recherchée tandis que le film d’horreur «It» arrive en tête pour le cinéma.

Sans surprise, Donald Trump arrive au sommet des personnalités politiques, devant les nouveaux chefs fédéraux Andrew Scheer (PCC) et Jagmeet Singh (NPD).

«Comment?» et «Pourquoi?»

Google est reconnu pour ses recherches débutant par «comment» et «pourquoi». Cette année, les Canadiens ont voulu savoir comment les ouragans étaient nommés, comment construire des lunettes pour observer l’éclipse solaire ou encore comment acheter un bitcoin.

Ils se sont aussi questionnés sur les motifs derrière les protestations des joueurs de la NFL, sur la raison qui explique le nombre élevé d’ouragans et sur les velléités indépendantistes de la Catalogne.

