Déchets biologiques: des lacunes graves au nouveau CHUM

Un syndicat qui représente plus de 2000 travailleurs du nouveau CHUM dénonce des lacunes graves qui persistent depuis l'inauguration du nouvel hôpital, en septembre dernier.

Preuve à l'appui, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) montre des déchets biologiques qui s'accumulent et qui ne sont pas disposés de façon sécuritaire. Selon l'APTS, les patients n'y ont pas accès, mais les technologistes médicaux pourraient être affectés.

Des capsules contenant des échantillons et des prélèvements de malades et provenant des unités de soins s'accumulent sur un plancher du laboratoire à cause d'un manque de personnel, selon le syndicat.

Des patients doivent aussi attendre de longues heures au centre de prélèvements, souvent assis sur le rebord des fenêtres, faute de place. Il y aurait un manque de préposés à l'accueil, mais également trop de rendez-vous fixés en même temps en fin de journée.

L'APTS déplore aussi que les 350 technologistes médicaux du laboratoire du nouveau CHUM, qui doivent travailler dans un nouvel environnement et souvent avec des appareils plus sophistiqués, n'aient pas reçu de formation adéquate, ce qui les oblige souvent à reprendre des tests. La formation a duré une heure alors qu'elle devait être d'une journée, selon la directrice au conseil d'administration de l'APTS, Nathalie Chalifoux.

La direction du CHUM devait commenter ce dossier mercredi après-midi.