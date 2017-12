Des étudiantes se font demander de ne pas tomber enceintes

Une chercheuse québécoise reconnue dénonce que des directeurs de recherche demandent à des étudiantes de ne pas tomber enceintes durant leurs études supérieures.

Ève Langelier affirme que certaines étudiantes doivent signer, lors de leur inscription à la maîtrise ou au doctorat, une entente stipulant qu’elles ne tomberont pas enceintes pendant qu’elles participent à un projet de recherche.

«C’est comme de demander à une femme, pendant une entrevue d’embauche, si elle veut des enfants. C’est totalement discriminatoire», a souligné mercredi la titulaire de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec en entrevue avec le «Journal de Montréal».

Les hommes seraient aussi visés par cette pratique, puisqu’on exigerait qu’ils ne partent pas en congé de paternité durant leurs études.

Mme Langelier a publié une lettre ouverte sur Facebook mardi pour critiquer cette pratique.

Selon elle, ces demandes pourraient s’expliquer par le fait que les professeurs subissent beaucoup de pression pour compléter leurs recherches rapidement. Lorsque des étudiants participent à leurs travaux, ils ne veulent donc pas qu’ils s’absentent trop longtemps.

«Aujourd’hui, la recherche est devenue très compétitive, a-t-elle indiqué. Les professeurs doivent publier, publier, publier. Et une grossesse, c’est sûr que ça complique l’organisation du travail et l’avancement des projets. C’est ce qui pourrait expliquer, et non excuser, ces comportements-là.»

Comme Ève Langelier est professeure en génie mécanique à l’Université de Sherbrooke, tous les cas qui lui ont été rapportés se sont produits dans cet établissement.

«Mais c’est quelque chose qui n’est pas cautionné par l’Université de Sherbrooke, a-t-elle assuré. Ce sont des pratiques individuelles, de la part de certains directeurs de recherche.»

«Et si ça arrive ici, ça ne me surprendrait pas du tout que ça arrive ailleurs aussi», a-t-elle ajouté.