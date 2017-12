Des fraudeurs sans pitié visent les demandeurs d’asile

Des fraudeurs visent des demandeurs d’asile dans une nouvelle arnaque d’une ampleur rarement vue. Ils leur extorquent de l’argent en prétendant représenter un tribunal de l’immigration, allant jusqu’à les menacer d’expulsion.

Depuis le 7 décembre, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a reçu pas moins de 140 plaintes de personnes disant avoir été la cible d’une tentative d’extorsion visant particulièrement les demandeurs d’asile. Plusieurs proviennent du Québec.

«Des demandeurs d’asile reçoivent des appels de fraudeurs disant qu’ils sont des représentants de la CISR, qu’ils sont présentement sous enquête et qu’ils nous doivent de l’argent dans le cadre de leur dossier [...] Depuis le début de décembre, on reçoit une quantité sans précédent de plaintes», détaille la porte-parole de l’organisme Line Guibert-Wolff.

Si des fraudes concernant les immigrants ne datent pas d’hier, c’est la première fois que les arnaqueurs prétendent être issus de la CISR afin d’extorquer les personnes ayant des audiences devant la Commission, souligne Mme Guibert-Wolff.

Nouveaux venus

La CISR est le plus important tribunal administratif du pays et tranche notamment dans les dossiers de demande d’asile. Cet organisme reçoit entre autres les demandes des migrants qui ont traversé en masse la frontière canadienne l’été dernier.

Les demandeurs d’asile sont souvent arrivés depuis peu au pays. Leur mauvaise compréhension de la langue, de la société et de leurs droits en font des victimes de choix.

Mme Guibert-Wolff indique que si une centaine de personnes à travers le pays ont porté plainte dans les derniers jours, cela veut dire qu’il y en a beaucoup plus qui ont reçu des appels et que certains ont plié aux demandes des escrocs.

Menace d’expulsion

La façon dont les fraudeurs réussissent à cibler aussi bien les demandeurs d’asile n’est pas encore claire, mais le Centre antifraude du Canada (CAFC) estime qu’ils se servent de registres publics pour trouver et contacter leurs cibles.

Dans la majorité des cas, les arnaqueurs exigent au moins 1000 $ à la victime en prétextant que si elle ne paye pas, son dossier sera refusé et elle sera soit emprisonnée soit carrément expulsée du pays, explique Alain Boomhour, du CAFC. Certaines victimes y auraient laissé jusqu’à 10 000 $.

«Parfois, les fraudeurs vont jusqu’à parler dans la langue maternelle de la victime pour rendre leur appel plus crédible et mieux se faire comprendre [...] Les victimes sont souvent de nouveaux arrivants et comprennent mal nos lois et le fonctionnement du système, donc elles ont peur et elles payent», explique M. Boomhour.

Modus operandi

1. Les fraudeurs cherchent généralement à rejoindre des personnes qu’ils croient être des demandeurs d’asile. Selon le Centre antifraude canadien (CAFC), ils cherchent des gens dont le nom a une consonance étrangère dans des registres publics, tel le bottin téléphonique, et qui vivent dans des quartiers qui sont connus pour leur population immigrante.

2. Lorsqu’ils rejoignent une personne, ils se présentent comme un représentant de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) ou de la Gendarmerie royale du Canada. Ils lui disent ensuite que leur demande d’asile est incomplète ou prétendent qu’elle fait l’objet d’une enquête criminelle à la demande de l’ambassade de leur pays d’origine. Parfois, ils parlent même dans la langue d’origine de la victime pour se faire plus convaincants.

3. Ils indiquent ensuite qu’ils peuvent régler la situation « tout de suite » en échange de frais allant en moyenne de 1000 $ à 3000 $, indique le CAFC. Si la victime ne paye pas rapidement, ils la menacent d’expulsion du pays ou d’une arrestation imminente.

4. Si la victime accepte de payer, les fraudeurs lui demandent ensuite de leur transmettre l’argent à une adresse à l’extérieur du pays via un service de transfert d’argent comme MoneyGram ou Western Union. Or, il n’est pas rare maintenant que les fraudeurs demandent aussi l’argent en forme de cartes cadeaux pour Apple ou Steam, qu’ils revendent ensuite pour du comptant.

5. Malheureusement, si une victime accepte de payer une fois, elle se fait souvent harceler à nouveau pour les mêmes raisons. Dans quelques cas, certaines victimes ont déjà payé plus de 10 000 $ aux fraudeurs, indique le CAFC.

Source : Commission de l’immigration et du statut de réfugié et le Centre antifraude du Canada.

Ils ciblent des populations vulnérables

Chaque vague de réfugiés au Canada est généralement accompagnée par une nouvelle tentative de fraude contre eux, car ils représentent une population particulièrement vulnérable, selon un expert.

«Dès qu’il y a une arrivée importante de réfugiés au Canada qui fait les manchettes, on sait qu’ils seront visés par un stratagème ou un autre de fraudeur. Il y a un groupe de gens sans scrupules qui essayent de profiter de leur vulnérabilité», dénonce l’avocat spécialisé en immigration, Stéphane Handfield.

Selon lui, la barrière linguistique fait que les victimes de fraudes, telles que celle qui sévit présentement à travers le pays, comprennent souvent mal ce qu’on leur dit. Elles sont donc plus enclines à tomber dans le panneau.

Les victimes connaissent aussi très peu le fonctionnement du gouvernement, du système de demande d’asile et leurs droits face à la police et la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), ajoute le spécialiste.

«Des demandeurs d’asile arrivent aussi souvent d’un pays où il y a une crainte des autorités et des policiers. Donc si un fraudeur se présente comme tel et exige un paiement, c’est incroyablement stressant pour la victime», continue Me Handfield.

Données compromises ?

D’ailleurs, celui-ci s’inquiète beaucoup pour la confidentialité des demandeurs d’asile si les fraudeurs ont réussi à obtenir les coordonnées de personnes qui attendent, ou ont déjà eu, des audiences devant la CISR.

Pour le moment, ni le Centre antifraude du Canada (CAFC) ni la CISR ne peuvent dire avec certitude comment les fraudeurs réussissent à si bien viser les demandeurs d’asile.

«Le processus de demande d’asile est confidentiel de A à Z et les audiences se font même en huis clos pour protéger l’identité des postulants. S’il y a une fuite de ces informations à des fraudeurs, c’est extrêmement inquiétant», lance Me Handfield.

Quoi faire si on reçoit un appel douteux ?

Il ne faut jamais payer les sommes exigées. La CISR ne demandera jamais un paiement par téléphone.

Demander le nom et le numéro de téléphone de la personne à l’autre bout du fil. Si elle exige un rappel, utiliser le numéro officiel de la CISR pour tenter de la rejoindre : 1 866 626-8719.

Porter plainte au CAFC en composant le 1 888 495-8501.

Source : CAFC