Des garagistes débordés par les retardataires

De nombreuses automobiles encore chaussées de pneus d’été ont pris d’assaut les garages, mardi, dans la région montréalaise.

«Il y avait une quinzaine de personnes qui attendaient ce matin [mardi] à 6 h», mentionne Jeremy du Centre du pneu Costco de la rue Bridge, à Montréal.

Sa collègue Roxanne ajoute que le carnet de rendez-vous du point de service est plein jusqu’au 23 décembre et d’autres précipitations sont prévues d’ici là.

«Si les gens arrivent tôt, on peut en passer dans la journée, mais on ne leur donne pas d’heure», mentionne de son côté Robert Ferland, gérant du Centre d’auto Canadian Tire à Verdun.

Lui aussi avait des clients prévus bien au-delà de la date limite légale du 15 décembre pour faire installer des pneus d’hiver.

Le garage était d’ailleurs bondé de voitures lors du passage du Journal.

Dernière minute

Quelques établissements visités ont pu accueillir des clients sans rendez-vous, tôt le matin, mais ont dû refuser les retardataires, faute de temps.

«Pour certains véhicules de luxe, on n’a pas les pneus en stock et les gens ne comprennent pas qu’il faut les commander», glisse le préposé de Costco.

C’est le cas de Mathieu Lalonde qui était à la recherche de pneus spécifiques pour sa BMW. Il a abandonné ses démarches en milieu de journée. « Je sais que je suis à la dernière minute, je ne voulais pas manquer du travail pour cela », note le jeune homme.

D’autres comme Andréanne Dufour avaient déjà pris leur rendez-vous, mais plus tard cette semaine. «C’était impraticable ce matin [mardi], confie l’étudiante. Je vais revenir en transport en commun. Je ne me ferai plus prendre à attendre.»

Ne pas attendre

CAA-Québec recommande fortement de ne pas attendre la première bordée de neige pour faire installer des pneus d’hiver, surtout avec le changement de législation prévu l’an prochain.

«L’important, ce n’est pas la date ou les chutes de neige, c’est la température ambiante», explique la porte-parole Annie Gauthier.

L’organisme suggère de faire le changement de pneus quand le mercure se maintient sous les 7 °C.

«C’est à ce moment que les pneus d’été ou quatre-saisons perdent de leur efficacité», poursuit Mme Gauthier.

Selon les garagistes interrogés, le changement prévu au Code de la sécurité routière, qui ramènera la date limite au 1er décembre, devrait diminuer le nombre de retardataires.

«Il y en a toujours qui attendront la première neige, commente Jeff Reid, de Pneus Touchette sur le boulevard Pie-IX à Montréal. Mais ça va aider.»