Il s’effondre en jouant au hockey-balle, mais est sauvé par toute son équipe

Si ce n’avait pas été de la présence d’esprit d’un ami et d’un défibrillateur cardiaque, la vie de Jean-Philippe LaRose aurait pu s’arrêter brutalement, dimanche dernier.

Le 10 décembre au soir, il jouait au hockey cosom, comme il le fait depuis les 15 dernières années, avec des amis à l’École secondaire Gérard-Filion, située à Longueuil.

Souffrant d’un problème cardiaque depuis la naissance, ses médecins l’encouragent à bouger, à faire de l’exercice. Il était gardien de but dimanche, lorsqu’il a eu l’impression d’avoir un coup de chaleur. Il a demandé une pause, se sentait étourdi.

C’est là que son cœur a cessé de battre, sous les regards stupéfaits de ses partenaires.

Son ami Eric Berger, travailleur social dans un hôpital, a tout de suite commencé les manœuvres de réanimation.

Toute l’équipe de hockey de Jean-Philippe, a mis la main à la pâte. «Ils se passaient la ‘’puck’’», dit à la blague le jeune homme en entrevue à l’émission Le 9 Heures sur LCN.

«Eric Berger a pris les choses en mains, il a gardé un contact visuel. Un moment donné, il m’a vu partir. Il s’est dit qu’il n’était pas question que je meure là, et il pensait à mes enfants», raconte celui qui a fait l’arrêt cardiaque. Pendant ce temps, les autres joueurs continuaient de s’activer. «Un autre de mes amis courait pour aller chercher le défibrillateur. Un autre a appelé le 911, d’autres sont allés ouvrir les portes pour laisser entrer la civière. Ils ont tous donné leur 100%», ajoute-t-il.

Long arrêt cardiaque

Selon son témoignage, son arrêt cardiaque aura duré entre 6 et 7 minutes. Par ailleurs le défibrillateur qui aura contribué à lui sauver la vie était installé sur les lieux depuis quelques mois seulement. Jean-Philippe ne connait pas la cause de cet arrêt cardiaque. Le malaise aurait pu se produire, alors qu’il aurait pu être seul chez lui.

Dans une longue publication Facebook, il a voulu remercier son ami Eric Berger, de lui avoir sauvé la vie, mais souligne également l’importance d’avoir un défibrillateur sur les lieux.

«Si j'écris ce message, ce n'est pas pour faire pitié, mais simplement vous rappeler l'importance de suivre des cours de réanimation / premiers soins. Ça peut sauver des vies. Celle de votre conjoint, enfants, Amis ou inconnus. C'est vraiment IMPORTANT!!!!» Celui qui travaille comme recherchiste dans le milieu télévisuel québécois devra passer quelques jours à l’hôpital, et se reposer.

Voici sa publication Facebook

«Hier soir en jouant au hockey cosom comme d'habitude, j'ai fait un arrêt cardiaque (je suis cardiaque de naissance) sous le regard ahuri de mes coéquipiers. J'aurais pu y passer sans la présence d'esprit de mes amis, Le massage cardiaque d'Eric Berger et la présence d'un défibrillateur à l'école Gérard-Filion. Si j'écris ce message, ce n'est pas pour faire pitié, mais simplement vous rappeler l'importance de suivre des cours de réanimation / premiers soins. Ça peut sauver des vies. Celle de votre conjoint, enfants, Amis ou inconnus. C'est vraiment IMPORTANT!!!! Pour l'instant, je suis donc à l'hôpital pour quelques jours. On me parle d'un pacemaker ou bidule du genre. Perso, j'aurais grandement préféré faire la soirée Mammouth vendredi prochain comme prévu, mais bon, on va rester sage et suivre les conseils des médecins. En terminant, merci à vous, mes amis de hockey. Vous avez vraiment été quick comme on dit. Je ne sais pas encore si j'aurai de nouveau la chance de jouer avec vous, mais sans vous, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. Merci surtout à toi Eric. Je t'en dois une comme on dit. Sur ce, je vais essayer de dormir un peu dans un confortable lit d'hôpital... Et la vie est si fragile...»