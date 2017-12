La CCQ veut faire la lumière dans ce dossier «extrêmement sensible»

L’histoire de ces dirigeants de mosquées montréalaises qui auraient fait des pressions sur un entrepreneur pour que les femmes soient exclues d’un chantier de construction à proximité, lors du vendredi de la prière, incite à un surplus de prudence étant donné le caractère «extrêmement sensible» de ce dossier, estime la Commission de la construction du Québec (CCQ).

La PDG de l’organisme, Diane Lemieux, croit d’ailleurs que la clarification des faits est la première étape qui s’impose. «Des enquêteurs vont être sur le terrain aujourd’hui, on va rencontrer les témoins et j’invite les gens à une pleine collaboration, car on a tous intérêt à [le faire] dans ce dossier qui soulève les passions», a-t-elle déclaré en entrevue au Québec Matin, mercredi. Mardi, la ministre du Travail Dominique Vien mandatait la CCQ pour qu’elle fasse toutes les vérifications nécessaires dans ce dossier délicat.

Alors que les responsables du chantier dénoncent une demande «inacceptable» discriminant les femmes, les dirigeants des mosquées, eux, se défendent d’avoir fait cette requête et parlent plutôt d’un coup monté contre eux. La CCQ veut donc démêler le vrai du faux pour trouver où se situe la vérité entre les versions contradictoires qui s’affrontent ici.

«Ceci étant dit, le droit au travail des femmes dans l’industrie de la construction, c’est un droit important qui a été malmené. [...] D’aucune manière, on ne peut compromettre le droit au travail des femmes» pour quelque motif que ce soit, a poursuivi Mme Lemieux, qui indique que les travailleuses vivent «toutes sortes d’événements sur les chantiers, de la part aussi de Québécois tricotés serrés... Ce n’est pas facile pour les femmes d’exercer le métier de la construction.»

Avant de s’avancer sur une éventuelle réaction, la présidente de la CCQ insiste pour dire que des vérifications doivent être complétées au préalable. Cette démarche pourrait être terminée en quelques heures, voire quelques jours si les enquêteurs ont la collaboration de tous les acteurs au dossier.