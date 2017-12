La pilule abortive disponible dès le 15 décembre

Les femmes québécoises pourront désormais avorter grâce à une simple pilule, jusqu’à la neuvième semaine de grossesse.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en a fait l’annonce mercredi à l’Assemblée nationale.

Dès le 15 décembre prochain, tous les médecins qui auront suivi une courte formation en ligne pourront prescrire la pilule abortive Mifegymiso, après avoir subi une échographie afin de déterminer l’âge du fœtus et s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une grossesse ectopique.

Le médicament sera disponible gratuitement en pharmacie et la femme pourra ensuite se l’administrer à la maison. «Elle s'en va chez elle avec un formulaire, des informations très claires sur les possibilités de douleur, de saignement, et ainsi de suite, ainsi que des conseils et des consignes s'il advenait, telle ou telle chose», souligne Gaétan Barrette.

Le résultat de l’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse peut être comparé à une menstruation, affirme le ministre Barrette.

Délais

La pilule abortive deviendra une alternative à l’avortement traditionnel, soit le curetage. «Je tiens à insister sur un fait : ce n'est pas la pilule du lendemain», a précisé Gaétan Barrette.

L’annonce de mercredi était attendue par les groupes de planning familial. Santé Canada a approuvé la Mifegymiso en 2015 et le ministre Barrette avait annoncé en juillet dernier qu’elle serait disponible au Québec «tôt cet automne».

«Vous me direz qu'on est à une semaine de la fin de l'automne, mais nous aurons maintenu notre engagement sur ce plan-là et je pense que c'est une excellente nouvelle pour les patientes du Québec», a souligné le ministre.

Le délai s’explique notamment par les débats qui ont eu lieu au sein du Collège des médecins et l'Ordre des pharmaciens du Québec sur les modalités d’application.