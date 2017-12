La Ville de Québec se donne une note parfaite pour le déneigement

La Ville de Québec, qui a travaillé à pleine capacité la nuit dernière et mercredi matin, s’est donné une note parfaite pour les opérations de déneigement réalisées au cours des dernières heures.

«Avec l’ampleur des précipitations, on ne voit pas comment on aurait pu faire mieux (...) À l’impossible, nul n’est tenu (...) On ne peut pas la manger la neige», a soutenu le vice-président du comité exécutif, Jonatan Julien, mercredi, en impromptu de presse. Selon lui, la récente centralisation du déneigement à l’arrondissement de La Cité-Limoilou a complètement porté ses fruits.

En tout, quelque 1300 véhicules et 1700 employés étaient – et sont encore - sur la route pour déneiger les 2400 kilomètres du réseau municipal. Le stationnement sera interdit au cours des deux prochaines nuits dans l’ensemble des arrondissements.

Solution «impossible»

Le conseiller Julien admet que la circulation routière a été plus lente qu’à l’habitude mercredi matin. Dans certains cas, comme sur le Chemin Sainte-Foy, des piétons devaient même marcher en pleine rue mardi soir à cause de l’impossibilité d’emprunter les trottoirs. «La solution serait de faire le déblayage et le ramassage en même temps. Mais ça, ça ne se fait pas. C’est techniquement impossible, a-t-il dit. C’est normal que certains trottoirs soient impraticables lors des fortes précipitations.»

Quelque 30 centimètres de neige sont déjà tombés depuis mardi après-midi. Six autres centimètres sont attendus au cours de la journée de mercredi.