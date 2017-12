Lyft rivalise avec Uber à Toronto

La ville de Toronto est devenue, mardi, la première municipalité à l’extérieur des États-Unis à accueillir l’entreprise de covoiturage Lyft, basée à San Francisco, ce qui fera de la compétition à Uber.

Bien que les deux applications fonctionnent de la même façon, Lyft prévoit gagner des clients avec une expérience centrée sur celui-ci, a rapporté le «Toronto Star».

«Nous croyons que nous sommes à égalité avec la concurrence dans les délais d’arrivée sur le prix, a indiqué Tim Houghton, directeur général de Lyft à Toronto. Où nous nous différencions, c’est dans la façon dont nous traitons les gens. Donc, qu’il s’agisse d’un passager, d’un chauffeur ou d’un organisme de réglementation, nous nous efforçons de faire en sorte que les gens soient bien et équitablement traités.»

Lors du lancement, Lyft a annoncé que pour le mois de décembre que les utilisateurs pourront adhérer à un programme de collecte de fonds pour l’Hôpital des enfants malades. Le coût des courses sera arrondi au dollar le plus près et la différence sera remise à la cause.