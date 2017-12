Un comité du Sénat demande l’abandon de la réforme fiscale

La réforme fiscale proposée par le gouvernement Trudeau doit être écartée, car elle risque «de nuire aux Canadiens» qu’elle vise à aider, selon un rapport publié mercredi par le Comité sénatorial des finances nationales.

Le document fait suite à une tournée de consultations menée au pays par le comité. Il souligne que de nombreux témoins, rencontrés durant une trentaine d’audiences publiques, ont soulevé des craintes par rapport aux mesures prévues par le ministre des Finances, Bill Morneau.

Les restrictions sur l’investissement passif et le fractionnement du revenu inquiètent beaucoup les petites entreprises, les spécialistes de la santé et les agriculteurs, constate le rapport.

«Le fait d’apporter des changements soudains à la Loi de l’impôt sur le revenu - parfois sans fournir les détails nécessaires pour en comprendre les implications - n’inspire pas confiance», a indiqué le président du comité, le sénateur conservateur Percy Mockler.

Selon le comité, le gouvernement aurait besoin de davantage de temps afin de consulter les entreprises et les fiscalistes au sujet des impacts des changements proposés.

Si le rapport demande au gouvernement d’abandonner sa réforme, il l’invite aussi à entreprendre une révision complète du régime fiscal actuel plutôt que de se concentrer sur une série de mesures ciblées.

«Le dernier examen complet du régime fiscal a eu lieu dans les années 1960, note le comité sénatorial. Un tel projet serait ambitieux, laborieux et difficile. Par contre, s’il est bien effectué et s’il tient compte de l’opinion des Canadiens, il laissera un héritage durable de stabilité et de rentabilité.»

Deux membres du comité sont en désaccord avec l’abandon proposé de la réforme fiscale: les sénateurs André Pratte et Éric Forest.

Le ministre des Finances Bill Morneau doit dévoiler mercredi de nouveaux détails sur les changements proposés au fractionnement du revenu.

À son arrivée au caucus libéral mercredi matin, le premier ministre Justin Trudeau a parlé d’une simple «clarification» qui ne touchera que 3 % des propriétaires de petites et moyennes entreprises.

La réforme fiscale s’est butée à un barrage de critiques depuis sa présentation en juillet au sein de la communauté des gens d’affaires, de l’opposition et même au sein du caucus libéral. Plusieurs observateurs jugent que le gouvernement s’en prend injustement aux petits entrepreneurs, aux médecins et aux agriculteurs.

Le Parti conservateur dénonce le manque de transparence du gouvernement dans ce dossier et sa lenteur à faire connaître ses intentions. «On est le 13 décembre, et il n’y a pas un fiscaliste ou un comptable au Canada qui est au courant de quelles seront les mesures fiscales en vigueur au 1er janvier», a déploré mercredi matin le député québécois Alain Rayes.