Un répit financier pour les bons conducteurs

Les titulaires de permis de conduire qui n’ont pas de point d’inaptitude et dont le bilan routier s’est amélioré pourraient être récompensés par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Concrètement, il s’agit d’une remise de 90 millions $ par année, ce qui représente 12,68 $ pour la très grande majorité des conducteurs et propriétaires d’un véhicule de promenade, qu’il conduise ou non un autobus, un camion, un tracteur, etc.

Seuls les apprentis conducteurs ne seront pas touchés par la remise.

Ainsi, en 2019, les contributions d’assurance pour ceux qui auront un bilan routier relativement constant, resteront la même qu’en 2018, et ce, qu’ils soient propriétaires ou non d’un véhicule.

«Pour certains propriétaires de véhicules dont le bilan s’est amélioré, la contribution d’assurance diminuera, tandis que pour d’autres, dont le bilan s’est détérioré, elle augmentera», a précisé la SAAQ dans un communiqué.

Mercredi, la Société de l’assurance automobile du Québec a rendu public son document d’information sur le projet de règlement sur les contributions d’assurance proposées pour les années 2019 à 2021.

Les Québécois sont d’ailleurs invités à se prononcer sur les modifications. Ils ont jusqu’au 1er mars 2018, à 17 h, pour soumettre des commentaires, des suggestions ou des recommandations. Des audiences publiques se tiendront à Montréal et à Québec.

«Avec cette proposition, les conducteurs et propriétaires de véhicules continueront de bénéficier des contributions d’assurance les plus basses au Canada», a souligné la présidente et chef de la direction de la Société, Nathalie Tremblay.

Selon la SAAQ, la proposition permet le plein financement du régime et le maintien d’un niveau de capitalisation lui assurant une solidité financière à long terme tout en préservant l’équité entre les cotisants.