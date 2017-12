Une première au Centre Vidéotron

C’est mercredi soir que le Cirque du Soleil présentait la première de Crystal au Centre Vidéotron. Patinage et acrobatie, une première pour l’organisation de renommée internationale.

Le mariage entre les deux disciplines semblait tout à fait naturel. Le spectacle a débuté lentement avec une mise en scène tout en couleur. Les effets spéciaux comme les projections sur la glace, les costumes colorés et les canons à neige en ont mis plein la vue. Les musiciens ont également fait quelques apparitions sur la glace. Toutefois, ce qui a le plus impressionné le public dans la première partie du spectacle c’est de voir une acrobate réaliser un numéro de trapèze... en patins!

La présentation s’est poursuivie avec une série de chorégraphies et un numéro aux allures du Red bull Crashed Ice. Le public est cependant resté sur sa faim. Malgré l’absence d’un numéro en raison d’un problème technique, c’est la deuxième partie du spectacle qui a fait le plus réagir la foule. Un athlète s’est élevé dans les airs en empilant une dizaine de chaises et un numéro de trapèze main à main nous a fait retenir notre souffle.

Un tour de force

Les artistes du Cirque du Soleil ont accompli tout un exploit. En 2 mois et demi seulement ils ont créé un spectacle de A à Z, ce qui peut prendre habituellement de 8 mois à 1 an. En plus, ils ont intégré pour la première fois une nouvelle matière... La glace!

La production a donc fait appel à une vingtaine d’acrobates, mais aussi à une vingtaine de patineurs professionnels. Et chacun d'entre eux a dû apprendre la discipline de l'autre!

Crystal sera présenté jusqu’au 17 décembre au Centre Vidéotron. Le spectacle se déplacera ensuite au Centre Bell du 20 au 31 décembre.