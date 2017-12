Bombardier: des trains retirés de la circulation à New York

Après la débâcle de Bombardier à Toronto, l’histoire se répète à New York pour le fleuron québécois. Livrés avec des années de retard, les nouveaux trains de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) ont dû être retirés de la circulation dans les derniers jours alors que des passagers se trouvaient à bord.

Les 300 voitures de train Bombardier R-179 ont coûté plus de 2 millions $ chacune à la MTA. Elles ont toutefois raté leurs premiers essais.

Huit voitures ont dû être arrêtées en plein trajet, à trois reprises, depuis le 19 novembre. À la dernière interruption du genre, la MTA a choisi de suspendre pendant une semaine la période d’essais de 30 jours.

«Ces voitures ne fonctionnent pas bien et nous avons un problème», a confié au New York Daily News un membre du conseil d’administration de la MTA, Andrew Albert.

Le président de NYC Transit, une division de la MTA, se montre toutefois plus optimiste. «Les problèmes ont été identifiés et sont corrigibles, ce qui explique pourquoi les essais ont depuis repris», a déclaré Phil Eng, affirmant être «prudemment optimiste».

Mea culpa du fleuron québécois

De son côté, Bombardier reconnaît ses torts et fait valoir que les problèmes soulevés sont «mineurs». «C’est normal qu’il y ait des choses qui n’aillent pas à 100 % lors d’une période d’essais, et les éléments techniques ont été rapidement corrigés par Bombardier», a précisé le porte-parole Éric Prud’Homme.

«Les voitures R-179 comprennent de nouvelles technologies avancées et nous devons nous assurer que les opérateurs comprennent ces technologies et que ces technologies sont correctement intégrées dans le système de métro de la MTA.»

Quatre voitures additionnelles ont été livrées sans problème cette semaine, ajoute-t-il.

Un retard qui coûte cher

Bombardier accuse près de deux ans de retard dans la livraison des R-179.

La gestion de ce dossier par l’entreprise québécoise a été telle qu’elle a carrément été exclue d’un appel d’offres visant à fournir d’autres trains à la MTA, révélait «Le Journal», en août dernier. La décision de New York d’exclure Bombardier est significative, puisque la compagnie et la MTA entretiennent une relation d’affaires depuis 35 ans.

À ce jour, pas moins de 1900 voitures du métro de New York ont été construites par Bombardier, sans compter les 300 R-279 qui devaient être livrées à partir de 2015, mais dont la livraison devrait s’échelonner au moins jusqu’à la fin 2018.

Cette nouvelle survient alors que Bombardier Transport a remporté au cours des derniers jours deux contrats en Europe, pour la construction de 47 nouveaux véhicules en Allemagne, et de 333 autres en Grande-Bretagne.

La direction tentera de se faire rassurante auprès des investisseurs

Après une année 2017 marquée par des retards pour sa division train et le transfert de la majorité des actions de son programme C Series à Airbus, Bombardier rencontrera les investisseurs à Wall Street, aujourd’hui, et tentera de se faire rassurante sur son avenir.

Le rendez-vous annuel que constitue la Journée des investisseurs de Bombardier à New York, en décembre, est habituellement l’occasion pour l’entreprise de faire d’importantes annonces sur l’année à venir.

L’an dernier, Bombardier a ainsi fourni une mise à jour sur la progression de son plan de transformation ayant mené à l’élimination de près de 15 000 emplois à l’échelle du globe, en plus de revoir à la baisse le nombre d’avions qu’elle prévoyait livrer en 2017.

Une «importante annonce» est attendue en matinée, a-t-il été possible d’apprendre.

Rencontre avec les Syndicats

Hier, c’est plutôt avec les principaux syndicats représentant ses employés qu’Alain Bellemare s’est entretenu, à Montréal.

Le PDG de Bombardier rencontrait les porte-parole d’Unifor pour discuter du conflit qui oppose toujours Boeing et Bombardier dans le dossier du C Series.

Le 19 décembre, le département du Commerce des États-Unis doit déterminer s’il va effectivement imposer des droits compensatoires s’élevant à 300 % pour les avions C Series vendus par Bombardier à Delta Airlines.

«En position de force»

«Notre réunion portait sur la stabilité des emplois des travailleurs du Canada et de l’Irlande du Nord. Nous avons été rassurés de constater que Bombardier sera en position de force, quelle que soit la décision que prendra le département du Commerce des États-Unis la semaine prochaine en matière de tarif», a déclaré le président d’Unifor Canada, Jerry Dias, après la rencontre.

«C’est sécurisant pour l’avenir des emplois de nos membres», a ajouté Renaud Gagné, directeur québécois d’Unifor, après la rencontre.