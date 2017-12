Des trafiquants mexicains produisent désormais leur fentanyl

Des trafiquants de stupéfiants mexicains ont commencé à installer leurs propres laboratoires de fabrication de fentanyl, un opiacé synthétique extrêmement puissant, a affirmé jeudi le ministre américain de la Justice.

«À l'origine, le fentanyl a commencé à arriver de Chine», a indiqué Jeff Sessions, au terme d'une rencontre bilatérale entre les États-Unis et le Mexique consacrée aux organisations criminelles transfrontalières.

«Une quantité considérable a été envoyée (de Chine) au Mexique puis est entrée (aux États-Unis) en passant la frontière depuis le Mexique d'une quelconque façon», a relevé M. Sessions.

Mais, désormais, «nous constatons aussi des prémices chimiques au Mexique et des laboratoires de fabrication ont commencé à se développer au Mexique. Par conséquent, l'une des priorités sur lesquelles je voudrais que nous nous concentrions est d'éradiquer ça dans l'œuf, de rester très fortement mobilisés sur ces laboratoires et de nous assurer que cela ne devienne pas un problème important à l'avenir».

Le fentanyl, jusqu'à 50 fois plus puissant que l'héroïne et beaucoup moins cher à produire, est une cause croissante de décès aux États-Unis, avec environ 64 000 personnes ayant succombé dans le pays en 2016.

«Nous n'avons jamais eu des chiffres aussi élevés, ni quelque chose de cette ampleur», a souligné M. Sessions. Cette crise a été décrétée «urgence de santé publique» par le président Donald Trump fin octobre.

Washington a mis la pression sur la Chine pour qu'elle démantèle des laboratoires exportant du fentanyl, en utilisant plusieurs voies comme le service postal classique, vers les États-Unis.