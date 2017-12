Jour de l’An: l’alcool sera de nouveau permis sur la Grande Allée

Pour la deuxième année de suite, l’alcool sera de nouveau permis sur la Grande Allée lors des festivités du Jour de l’An.

C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué rendu public par la Ville de Québec jeudi «La Ville de Québec permettra la consommation d’alcool sur le site des festivités dès 20 h, le 31 décembre. Seules les boissons achetées aux différents points de vente seront permises; les visiteurs ne pourront apporter leurs propres consommations sur le site», apprend-on.

L’année dernière, la permission inédite de l’alcool, en pleine rue, avait conduit à une explosion dans le contrat de sécurité. «On va permettre l’alcool. On permet aux gens d’avoir du plaisir. On commence à lâcher un peu de lousse», avait expliqué Régis Labeaume à ce moment-là.

Deux scènes

Ce 31 décembre, deux scènes seront aménagées au parc de la Francophonie et à la place de l’Assemblée nationale. Les amoureux de la musique traditionnelle pourront fêter au premier lieu. Plusieurs DJ seront présents au second espace. À minuit, des feux d’artifice seront projetés à partir des plaines d’Abraham.

«Année après année, le Jour de l’An à Québec gagne en popularité et attire des visiteurs en provenance des quatre coins du monde, a soutenu le maire Labeaume. Avec une zone de festivités plus grande et une programmation toujours plus grandiose et éclatée, le Jour de l’An à Québec est en voie de devenir le plus gros évènement au Québec pour fêter le passage vers la nouvelle année.»