La propriétaire de garderie accusée de voies de fait de retour en cour

La propriétaire d'une garderie privée accusée d'avoir secoué un bambin de 23 mois s'est présentée pour la première fois en justice jeudi, à Saguenay.

La gardienne d'enfants Stéphanie Frenette a tout fait pour éviter les caméras, à l'ouverture de son enquête préliminaire. Elle est accusée de voies de fait graves infligées sur un enfant de moins de deux ans.

Le père de l'enfant a été le principal témoin de cette journée.

Les faits remontent au 20 février dernier, alors que le bambin n'en était qu'à sa troisième journée dans la garderie de l'accusée. Ce matin-là, le père avait amené l'enfant à la garderie, même s'il avait vomi la veille. Sur l'heure du midi, il reçoit un appel indiquant que son fils est mou, sans réaction, à demi-conscient.

L'homme transporte lui-même son fils à l'hôpital, mais devant la gravité de son état, il est transféré par avion au CHUL de Québec en début de soirée.

Il passe six jours dans le coma, et gardera des séquelles neurologiques et physiques permanentes.

Le père a raconté que le vendredi précédent, il avait remarqué des déséquilibres chez son garçon à un centre d'amusement de Saguenay. Il se serait cogné la tête trois fois selon lui, ce qui a toutefois été nié par la surveillante de l'endroit.

À Québec, le bambin a subi quatre examens d'imagerie par résonance magnétique. Le premier a conclu à un traumatisme crânien non accidentel, et le deuxième à une rare maladie du cerveau. Les troisième et quatrième examens ont rétabli le diagnostic initial.

L'enquête préliminaire va se poursuivre vendredi avec le témoignage d'un médecin du Centre hospitalier de l'Université Laval.

Toute la journée, Stéphanie Frenette a tenté d'éviter les caméras. Son avocat a indiqué qu'elle avait reçu des menaces de mort depuis sa mise en accusation.