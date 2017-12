La traduction du nom d'une école soulève des interrogations

Après le tapage médiatique autour du «Bonjour-Hi» dans les commerces, un établissement scolaire, le Centre de technologie Rosemount fait parler de lui en raison de la façon dont «Rosemont» a été traduit.

D’ailleurs, un citoyen, Michel Brunelle, a alerté l’Office québécois de la langue française afin qu’elle examine si ce nom respecte la Charte.

«Évidemment, c’est la traduction de "Rosemont", qui se ne traduit pas. Ça devrait s’appeler Rosemont Technology Center. Ce n’est pas conforme aux règles de toponymie qui font qu’on ne traduit jamais un nom propre. Je pense que c’est un assez grand manque de respect. Qu’on songe un moment qu’on ouvrirait un CLSC dans Westmount et qu’on l’appellerait "Westmont". Imaginez-vous le tollé?»

Joint par TVA Nouvelles, un porte-parole de la Commission scolaire English-Montreal a indiqué que la commission scolaire était au courant de la plainte de M. Brunelle. On ajoute que cette plainte fera l’objet de discussions lors de la prochaine assemblée des commissaires, prévue mercredi prochain, le 20 décembre.

Le Centre de technologie Rosemount a été créé en 1994. Sur son site internet, on peut lire qu’il est un des plus importants centres de formation professionnelle en anglais au Québec. RTC offre des programmes de carrière à temps plein autorisés et financés par le ministère de l'Éducation du Québec.

Pas de problème selon l’OQLF

«L’article 29.1 de la Charte de la langue française désigne les commissions scolaires anglophones comme étant des organismes scolaires reconnus, a indiqué l’Office québécois de la langue française (OQLF) à TVA Nouvelles. L’article 26 prévoit que les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux.

Ainsi le nom d’un établissement reconnu peut avoir deux versions, l’une en français et l’autre dans une autre langue.»