Les frênes auront tous disparu à Québec d’ici 15 ou 20 ans

L’agrile du frêne, ce tueur d’arbres sans pitié, réussira à faire tomber tous les frênes de la Vieille Capitale d’ici 15 ou 20 ans, estime le directeur de la division Foresterie urbaine et horticulture à la Ville de Québec.

Les pronostics sont extrêmement sombres. Les frênes sont tous condamnés, a annoncé Michel Légaré aux élus municipaux lors d’une plénière à l’hôtel de ville jeudi. Son verdict est sans appel. «À terme, il n’y en aura plus».

On dénombre environ 13 000 frênes sur les terrains publics et 26 000 sur les terrains privés à Québec. Sans compter tous ceux que l’on retrouve dans des boisés ou des parcs.

L’insecte ravageur venu d’Asie – qui s’est probablement faufilé dans le bois de chauffage venu d’ailleurs – a fait ses premières victimes dans le quartier Montcalm en 2017 et a forcé l’abattage de quelques dizaines d’arbres.

Au mieux, la Ville de Québec espère ralentir la progression de l’infestation et «étaler la lutte sur 15 ou 20 ans», à moins qu’un produit miracle voie le jour pour éradiquer l’insecte. À l’heure actuelle, il n’y a aucun traitement qui permet de venir à bout de l’agrile efficacement.

Seul un coûteux vaccin permet de freiner sa progression. La Ville prévoit injecter 3500 arbres sur le domaine public et mettra sur pied un programme d’aide financière pour ses résidents, tant pour l’injection du produit que pour l’abattage, la disposition du bois et la plantation de nouveaux arbres.

Une somme de 700 000 $ sera consacrée à la lutte contre l’agrile du frêne en 2018. Les budgets seront «en croissance» dans les prochaines années. D’ici 15 ou 20 ans, Michel Légaré évalue qu’il en coûtera environ 20 millions $. «Ça va être très onéreux.»

Un arbre sur quatre dans Limoilou

«On va injecter à peu près 25 % de nos arbres. Ça prolonge la durée de vie des arbres, ça nous permet de maintenir une canopée qui a plein de bienfaits pour les gens. L’objectif, c’est de contrôler pour étaler la mortalité. Dans les prochaines années, on va investir de façon massive dans Limoilou», a-t-il expliqué aux journalistes à la suite de sa présentation aux élus.

«Dans Limoilou, un arbre sur quatre est un frêne en alignement de rue alors il y a des alignements complets de frênes. Vous vous imaginez ce que ça va donner si on décide de tous les abattre. On ne veut pas ça. L’idée d’injecter, c’est de maintenir les arbres, on en coupe quelques-uns, on replante tout de suite puis on va revenir plus tard.»

M. Légaré prévoit déposer son plan d’action détaillé pour contrer l’agrile du frêne au printemps.