«Neutralité du web» : le Canada n'imitera pas les États-Unis

La décision de la Commission fédérale des communications (FCC) de mettre fin au principe de la «neutralité du web» a eu des échos jusqu’à Ottawa où le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique Navdeep Bains a réagi, jeudi.

Dans un communiqué, le ministre a rassuré les défenseurs du principe de neutralité en réaffirmant que le Canada était en faveur d’un «réseau Internet ouvert».

«Notre gouvernement a mis en place un cadre robuste pour veiller à la neutralité d'Internet, par l'entremise du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)», a déclaré le ministre Bains.

Jeudi, le régulateur américain a mis fin au principe de «neutralité du net», qu'elle considère comme un frein à l'investissement et à l'innovation. Ses défenseurs craignent à l’inverse la création d’un «Internet à deux vitesses» qui pénaliserait les moins nantis et les plus marginalisés.

Les fournisseurs d’accès Internet pourraient donc imposer à l’avenir des frais supplémentaires aux entreprises qui fournissent du contenu gourmand en bande passante — comme les films ou les séries — ces derniers pourraient alors décider de répercuter cette hausse des coûts sur les abonnements. Des compagnies comme Netflix, Apple ou Amazon sont, par exemple, des rivaux directs des fournisseurs comme ComCast, qui possède le réseau NBC.

Le ministre Bains évoque dans sa déclaration qu’un réseau Internet ouvert contribue «à la libre transmission du contenu et de l'information, et est donc essentiel à la démocratie».

«La neutralité d'Internet est l'un des enjeux critiques de notre époque, comme la liberté de la presse et la liberté d'expression l'ont été dans le passé.»

Le Nouveau parti démocratique (NPD) craint que la décision américaine pénalise les Canadiens. «De nombreux sites parmi les favoris des Canadiens pourraient être touchés par cette décision», a estimé le parti d'opposition.