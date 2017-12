Québec prêt à aider d’autres médias

Le gouvernement du Québec confirme qu’il prêtera 10 millions $ au Groupe Capitales Médias et ne ferme pas la porte à aider d’autres médias qui en feront la demande.

«Oui, si d’autres médias en font la demande, on sera là pour eux. On ne peut pas décider des gagnants et des perdants», a indiqué jeudi la ministre de l’Industrie, Dominique Anglade, lors d’un point de presse à Saguenay.

Dans le cas du Groupe Capitales Médias, c’est Investissement Québec qui allonge une aide financière de 10 millions $ sous la forme d’un prêt remboursable d’ici 2020.

C’est d’ailleurs la première fois qu’Investissement Québec investit directement dans une entreprise de presse écrite.

Québec reconnaît que sans cette aide financière, des emplois auraient pu disparaître au sein du Groupe Capitales Médias qui emploie 400 personnes.

Le Groupe Capitales Médias comprend les quotidiens régionaux Le Soleil (Québec), Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Quotidien (Saguenay), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l’Est (Granby).

Martin Cauchon heureux

Le Groupe Capitales Médias prévoit investir au cours des prochaines années 26 millions $ pour faire évoluer son plan d’affaires vers le numérique.

«On parle de changer notre modèle d’affaires. Alors pour ceux qui pensent que l’on peut contrôler une salle de médias, ça n’existe pas. C’est une insulte à l’intelligence des journalistes du groupe», a fait valoir le propriétaire du Groupe Capitales Médias, Martin Cauchon.

Ce dernier soutient que le support papier fait encore partie du plan d’affaires de l’entreprise qui compte six quotidiens régionaux.

La ministre Anglade s’est elle aussi défendue d’investir dans une salle de nouvelles.

«On investit dans une entreprise. On ne devient pas propriétaire. On fait un prêt. Je fais confiance aux journalistes», a-t-elle précisé.