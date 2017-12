Transformé en «loque humaine» à la suite de la mort de son fils

«Je crois en des forces supérieures parce qu'on ne serait jamais passé au travers.» Normand Mongrain revient de loin. Cette nuit de juin 2004 au cours de laquelle son fils Danny est mort, victime d'un multirécidiviste de l'alcool au volant, a profondément changé sa vie.

Malgré tout, 13 ans plus tard, il est là, bien vivant, et a décidé de profiter au maximum de chaque jour qui passe. Son histoire et celle de sa conjointe en est une de courage et de résilience. Les proches de Danny Mongrain se sont confiés à Jean-François Guérin dans le cadre de l'émission «La parole aux victimes», diffusée vendredi soir à LCN.

Le 20 juin 2004, Danny Mongrain, 26 ans, revenait de chez son cousin en voiture, boulevard Valcartier à Québec, lorsque Réal Fortier, 60 ans, qui venait de l’autre direction, est sorti de sa voie pour percuter son véhicule de plein fouet. Le jeune homme a succombé à ses blessures dans les heures suivantes.

«En pleine force de l'âge, en pleine capacité de ses moyens, se désole Normand Mongrain. C'était la vie qui s'offrait à lui.»

Fortier, qui en était à son septième épisode de conduite en état d'ébriété, a pris la fuite à pied avant d'être retrouvé par un maître-chien. Il a finalement été condamné à une peine de dix ans de réclusion assortie d'une interdiction de conduite de cinq ans.

«À partir de là, ne me demandez pas ce qui s'est passé, j'ai fait un blackout total», dit M. Mongrain qui, pendant deux ans, a été de son aveu même une «loque humaine».

«Je partais travailler le matin, il était assis dans son divan. Je revenais de travailler et il n'avait pas bougé, il n'avait pas mangé. Je disais: viens Normand, il faut se laver», se rappelle sa conjointe Lynne Bérubé, qui l'a supporté pendant cette épreuve.

«Quand je finissais de travailler, j'arrêtais au dépanneur près de chez nous pour pleurer dans mon auto, pour arriver à la maison, être de bonne humeur et me redonner du courage», ajoute-t-elle.

«Fallait qu'elle m'aime en s'il vous plait», répond Normand Mongrain, admiratif.

Un jour, sa conjointe l'a mis devant la réalité. «Je lui ai dit: t'as deux choix. Ou tu vis, ou tu meurs. Tu ne peux plus continuer de même!»

Normand Mongrain, qui avait déjà surmonté des décennies auparavant un problème de consommation, a choisi la vie. Ce qui ne veut pas dire que la suite a été facile. Il y a d'abord eu la libération de celui qu'il appelle le «tueur de son fils»; un homme pour lequel il dit n’éprouver aucune haine. Le père de Danny avoue cependant avoir fulminé lorsqu'il a su que Réal Fortier s'était fait reprendre au volant d'un véhicule alors qu'on lui interdisait de conduire en 2010 et 2016.

«J'ai pété une coche. C'est révoltant. Mon fils est mort pourquoi? »

Aujourd'hui, il affirme que l'amour de sa conjointe et de ses proches ainsi que la naissance de ses deux petites-filles l'ont sauvé.

Lynne Bérubé et lui ont perdu trois enfants sur une période de 16 ans: la fille de Mme Bérubé, Mélanny, d'un cancer à l'âge de 13 ans en 1996, Danny en 2004 et Martin, 26 ans, en 2012 dans un accident de VTT.

Malgré ces drames successifs, ils maintiennent que la vie est belle et qu'il faut la vivre au jour le jour. «Il y a plein de belles choses. La table est pleine, il suffit de se servir», conclut Normand Mongrain.