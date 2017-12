Quatre morts dans une collision entre un train et un autobus scolaire

Une collision entre un train et un bus scolaire dans le sud-ouest de la France a fait jeudi quatre morts et sept blessés graves, dont certains se trouveraient entre la vie et la mort, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Les victimes sont des passagers du bus qui transportait des adolescents âgés de 13 à 17 ans. L'accident s'est produit à un passage à niveau vers 15h00 GMT à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, près de la frontière avec l'Espagne.

La collision a eu lieu à un passage à niveau, un système de croisement régulièrement décrié pour son danger. Plusieurs accidents y ont déjà eu lieu.

Le premier ministre Edouard Philippe se rend sur place, tout comme la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Cette dernière a fait part sur Twitter de sa «très vive émotion suite au terrible accident». «Les secours et les services de l'État sont pleinement mobilisés. Je me rends sur place immédiatement», a-t-elle écrit.

Le ministre de l'Éducation Jean-Christophe Blanquer a qualifié l'accident d'«épouvantable».