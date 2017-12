Accusée d'avoir conduit son fils 323 fois à l'urgence

Une mère de famille est accusée d’avoir menti sur l’état de santé de son fils et de lui avoir fait subir une douzaine d’opérations qui n’étaient pas nécessaires.

Kaylene Bowen-Wright a été accusée devant un tribunal du Texas d’avoir fait subir de mauvais traitements à son enfant.

Selon le père de l’enfant, qui se bat pour obtenir sa garde depuis des années, les problèmes auraient commencé dès la naissance de son fils, Christopher.

«Elle disait qu’il n’arrivait pas à boire de lait. Je n’avais jamais remarqué cela», a expliqué Ryan Crawford à CNN.

L’homme était en train de se séparer de la mère du garçon lorsqu’il a entendu parler de ses problèmes de santé.

«Elle n’arrêtait pas de pleurer en disant que Christopher n’allait jamais réussir à marcher et qu’il allait falloir que j’apprenne à m’occuper d’un enfant handicapé.»

Dans un rapport rédigé par la Direction de protection de la jeunesse du Texas, il est possible d’apprendre que l’enfant de huit ans a été emmené 323 fois à l’urgence ou dans des cliniques privées et a subi six importantes opérations.

Des médecins lui ont notamment posé une sonde gastrique pour le nourrir. Il était aussi sous oxygène et prenait des médicaments contre les convulsions.

Les services sociaux ont également découvert que la mère de famille avait rasé les cheveux de son fils et avait partagé des photos faisant croire qu’il souffrait d’un cancer.

«À chaque fois que je la voyais en cour, elle me disait que mon fils allait mourir le jour suivant», a précisé M. Crawford.

C’est lors d’une visite dans une clinique de Dallas le mois dernier que le personnel médical a suspecté la mère d’essayer de faire faire une crise à son fils.

La Protection de la jeunesse a aussitôt été contactée.

Christopher et ses frères et soeurs ont été placés le temps que les services sociaux fassent la lumière sur cette histoire.

«Personne n’a jamais voulu me croire. Il a failli mourir à trois reprises à cause d’infections contractées lors des 13 opérations qu’il a subies», a pesté le père de l’enfant.

«Je suis fâché qu’il ait eu à traverser tant d’épreuves.»

Une avocate qui représentait M. Crawford en 2014 assure qu’elle avait soumis des documents médicaux à un juge qui n’en aurait jamais pris connaissance.