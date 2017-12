Ce que vous devez faire pour faciliter votre passage à Montréal-Trudeau

Alors que des dizaines de milliers de passagers s’envoleront vers l’étranger pour la période des Fêtes, l’aéroport Montréal-Trudeau tient à rappeler certains conseils qui faciliteront le passage des voyageurs en cette période particulièrement achalandée.

- Si vous partez vers une destination au Canada ou ailleurs dans le monde à l’exception des États-Unis, vous pouvez réserver votre heure de passage au point de contrôle de sécurité. Visitez le site Internet d’Aéroports de Montréal et utilisez le service SecurXpress.

- Vérifiez l'heure de votre vol avant de partir de la maison.

- Assurez-vous de faire vos bagages convenablement en tenant compte de ce qui est permis dans le bagage de cabine. Les autres items doivent être placés dans votre bagage enregistré.

«Si on a des objets qui ne sont pas permis, ça retarde le point de fouille non seulement pour le passager en question, mais aussi pour les gens qui sont derrière lui», explique le porte-parole de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), Mathieu Larocque.

«On invite les gens à consulter notre site web, télécharger notre application mobile, nous envoyer des questions et même des photos sur Twitter ou Facebook pour savoir si tel ou tel item est permis. De faire les recherches avant d’arriver à l’aéroport, ça facilite le contrôle pour tout le monde.»

À ce sujet, on vous rappelle que les cadeaux emballés doivent absolument être placés dans votre bagage enregistré. Si un cadeau doit absolument être dans votre bagage à main, il ne doit pas être emballé.

Pour accélérer le passage des voyageurs aux points de contrôle, l’ACSTA a aussi inauguré, il y a une dizaine de jours, cinq nouvelles voies de contrôle «haute performance et hautement automatisées» qui permettront de traiter un plus grand nombre de passagers à l’heure.

«On est confiant que ça va nous aider à fournir une expérience plus rapide et plus agréable aux passagers qui franchiront le contrôle», affirme Mathieu Larocque.

Dans le même esprit, ADM et l’Agence des services frontaliers du Canada ont installé de nouvelles bornes visant à réduire le temps d’attente des voyageurs à leur retour à Montréal.

Saviez-vous que...?

Les items les plus saisis aux points de contrôle sont les bouteilles d’eau et autres liquides.

«Ce que peu de gens savent c’est qu’on peut vider la bouteille ou amener une bouteille réutilisable et la remplir de l’autre côté du point de contrôle. C’est vraiment le contenu qui est surveillé», affirme le porte-parole de l'ACSTA.

Les objets conservés aux points de contrôle de Montréal sont remis à la Maison Victor-Gadbois, une maison de soins palliatifs pour des gens atteints d’un cancer, qui organise ensuite des ventes à l’encan pour récolter des dons en échange des objets.