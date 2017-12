Coquerelles vivantes dans la scie à viande

Le Marché Yasine de Montréal était si infesté de coquerelles en 2015 que les bestioles se promenaient à l’intérieur de la scie à viande de la section boucherie.

« J’ai pris le rouleau de papier et deux blattes sont sorties du rouleau et sont tombées sur la table. Ces deux blattes étaient vivantes et se déplaçaient », ont noté les inspectrices lors de leur visite du 8 décembre 2015.

Le commerce situé au 5930, rue De Salaberry à Montréal a reçu une amende de 1400 $ en septembre dernier en raison de la présence d’insectes en décembre 2015. Le marché a aussi reçu 2000 $ d’amende en juin parce qu’il n’avait pas de permis valide du ministère de l’Alimentation.

Farine infestée

« Il y avait des sacs de farine sorgho avec de petits insectes qui bougeaient à l’intérieur », peut-on lire dans le rapport du 8 décembre 2015.

Des crottes de coquerelles « tapissaient » le dessus de caisses de jus de mangue et de lait maternisé. Parmi les caisses et sur le sol, un petit ver et des coquerelles vivantes « de toutes grosseurs » se promenaient.

« Pendant l’inspection, des blattes adultes et bébés se promenaient sur les murs », ont écrit les inspectrices. En dessous du comptoir réfrigéré, des cadavres de coquerelles et leurs crottes se trouvaient mêlés à des résidus alimentaires, de la poussière et des toiles d’araignées.

La scie à viande, qui avait été utilisée le matin même, était particulièrement insalubre. « Il y avait une blatte vivante qui bougeait ses antennes et un chemin d’excréments de blattes sur les surfaces et le plateau amovible », relatent les inspectrices.

La situation était si grave qu’elles ont ordonné au commerce de fermer ses portes temporairement.

Encore la scie à viande

« Il y a encore de l’activité élevée de blattes vivantes dans la scie à viande », constate une inspectrice deux jours plus tard.

Le marché semblait aussi avoir un problème de rongeurs. « Assurez-vous de maintenir la maîtrise et le contrôle de la vermine », rappelle une inspectrice dans son rapport du 11 décembre 2015, lors d’une troisième visite.

Un peu plus de deux mois plus tard, les coquerelles semblaient avoir délaissé la scie à viande, mais cette dernière n’était pas propre pour autant. « Accumulation de résidus de viande sur les surfaces de la scie à viande et le support à couteaux », ont noté les inspectrices lors d’une visite le 25 février 2016.

Le propriétaire n’a pas répondu aux appels du Journal.

Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Extraits du rapport

« Des blattes adultes et bébés se promenaient sur les murs » – Les inspectrices

Infestation de coquerelles

Vers dans la farine

Vermine