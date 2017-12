Deux corps retrouvés dans la résidence du fondateur d’Apotex

Le corps du milliardaire Bernard «Barry» Sherman, fondateur de la compagnie pharmaceutique canadienne Apotex, aurait été retrouvé aux côtés de celui de sa femme dans leur résidence de Toronto, a rapporté vendredi le quotidien «The Globe and Mail», en disant s’appuyer sur le témoignage de proches du couple.

La nouvelle a en outre été confirmée sur Twitter par le ministre ontarien de la Santé, Eric Hoskins, en après-midi.

«Je suis sans mot en ce moment, a écrit le ministre. Mes chers amis Barry et Honey Sherman ont été retrouvés morts. Des êtres humains formidables, des philanthropes incroyables, de grands leaders dans le domaine des soins de santé. Un jour très, très triste. Barry, Honey, reposez en paix.»

Malgré ces témoignages de proches, la police de Toronto a refusé de confirmer l’identité des deux personnes découvertes sans vie, vendredi matin, dans une résidence cossue du secteur de North York.

La famille serait complètement atterrée, selon le conseiller municipal Mike Feldman, qui est un proche de Barry Sherman et de sa femme Honey. Le couple a quatre enfants. M. Feldman a indiqué que des membres du clan Sherman lui ont raconté que Barry Sherman ne s’était pas présenté au travail jeudi et que personne n’avait eu de nouvelles de sa femme cette journée-là.

Barry Sherman avait été poursuivi par trois de ses cousins et la veuve d’un quatrième, selon le «Globe». Ceux-ci soutiennent que M. Sherman leur devait 20 % d’Apotex. En septembre, la Cour supérieure de l’Ontario avait statué en faveur de M. Sherman, mais l’autre partie a déposé un avis d’appel.

M. Sherman avait aussi demandé ces derniers mois qu’une enquête concernant des activités de financement auxquelles il avait participé au profit du Parti libéral du Canada soit abandonnée. La première s’est tenue en août 2015, avant l’élection du premier ministre Justin Trudeau, et les invités devaient alors payer 1500 $ chacun pour y être admis. Il aurait aussi vendu des billets à 500 $ le couvert pour un souper tenu le 7 novembre 2016, auquel participait le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau.

La fortune de Barry Sherman, âgé de 75 ans, est estimée à 4,77 milliards $ par le magazine «Canadien Business», ce qui en fait le 15e Canadien le plus riche. Les Sherman avaient mis en vente leur maison de la rue Old Colony le mois dernier, avec un prix affiché de 6,9 millions $.

Apotex est la septième plus importante pharmaceutique générique au monde, peut-on lire sur le site internet de la compagnie. Au total, l’entreprise compte plus de 11 000 employés et ses ventes annuelles mondiales s’élèvent à plus de 2 milliards $.