Deux Palestiniens tués par les soldats israéliens

Deux Palestiniens, dont un qui n'avait plus de jambes, ont été tués vendredi par les balles de soldats israéliens dans la bande de Gaza alors qu'ils prenaient part aux manifestations contre la déclaration par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, selon les autorités locales.

Ibrahim Abou Thouraya, âgé de 29 ans et amputé des deux jambes, et Yasser Sokar, 32 ans, sont les cinquième et sixième Palestiniens à avoir été tués dans la bande de Gaza, soit par des tirs israéliens le long de la frontière, soit par des frappes aériennes, depuis l'annonce par M. Trump de sa décision le 6 décembre.

Ils participaient avec des centaines de Gazaouis aux manifestations auprès de la barrière de béton et de métal qui ferme hermétiquement les frontières de l'enclave palestinienne avec Israël.

L'armée israélienne a indiqué avoir répondu à des manifestations «violentes» en plusieurs points près de la frontière, auxquelles ont pris part selon elle 3.500 Palestiniens.

Les soldats ont fait usage de moyens antiémeutes et tiré de manière sélective sur les éléments les plus violents, a-t-elle ajouté, laissant entendre qu'ils avaient tiré à balles réelles.