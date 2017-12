Il écope de 9 ans de prison pour 14 vols de banque

Depuis qu’un braqueur de banque l’a menacée à la pointe d’un revolver, une caissière est si traumatisée qu’elle interdit à ses jeunes enfants de jouer aux voleurs, a-t-elle témoigné lorsque son assaillant a plaidé coupable.

« Depuis cet événement, je n’ai plus de plaisir, je fais des crises de panique. Je ne peux plus sortir seule avec mes enfants. Le simple fait de passer à la caisse d’un magasin me stresse », a lancé en pleurs la caissière de 38 ans, en cour.

Paul Deschamps, 64 ans, a écopé cette semaine d’une peine de neuf ans de détention. Entre juillet 2015 et février dernier, il a braqué 14 banques. Et il a menacé au moins 21 commis d’institutions financières en pointant un revolver à plomb non fonctionnel en leur direction.

« C’est un hold-up, aweille, donne-moi ton argent », a-t-il dit à la caissière le 4 février 2016, à Marieville, avant de se sauver avec 6700 $.

Il visait uniquement des succursales de la Banque Nationale, un peu partout sur la Rive-Sud de Montréal. Le montant du butin volé variait d’une fois à l’autre. Au total, il a pu empocher plus de 38 800 $.

Une des victimes encore aujourd’hui traumatisée par cette attaque a expliqué à la cour avoir dû changer d’emploi, « trop nerveuse pour travailler dans une banque ».

D’autres ont avoué être constamment sur leurs gardes. « J’ai peur de tout le monde, surtout ceux qui portent un capuchon », a témoigné une victime.

Visage caché

Lors de ses vols, Deschamps cachait en effet une partie de son visage en portant un capuchon, des lunettes soleil, un masque, une cagoule ou un cache-cou. À un moment, il s’est aussi collé une fausse moustache. Il a été arrêté le 21 février dernier, durant sa fuite.

La sentence de neuf ans de détention dont a écopé Deschamps était une suggestion commune entre la défense et le procureur de la Couronne.

« À l’âge qu’il a, il n’a aucun antécédent judiciaire. Il a pourtant enchaîné les braquages pendant un an et demi, à une fréquence semblable à celle où un citoyen paie son loyer », a dit le procureur de la Couronne, Me Simon Lacoste.

L’accusé s’est pour sa part adressé aux victimes : « Je m’excuse. Ce que j’ai fait, ce n’était pas bon », a-t-il lancé.

« C’est un homme qui a déjà été un actif pour la société. Il a déjà travaillé, faisait du bénévolat auprès des enfants, a déjà eu une famille. Mais, entre 2015 et 2017, il s’est retrouvé seul au monde. L’argent volé était rapidement dépensé au casino », a ajouté à la cour l’avocat de l’accusé, Rémi Quintal, ajoutant que son client consommait alors quotidiennement de la drogue dure.

« Conséquences dramatiques »

Le juge Richard Marleau, de la Cour du Québec, a entériné la sentence, puis a expliqué aux victimes le principe d’individualisation de la peine.

« Il semble y avoir une conscientisation de la part de monsieur », a-t-il justifié, insistant malgré tout sur le drame des victimes qui « n’essayaient que de gagner leur vie ».

« On ne peut pas imaginer ce qu’elles ont vécu, de ne pas savoir si l’autre va tirer, ce qu’il va se passer. Il y a parfois des gestes qu’on pose qui peuvent avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques que ce que l’on peut envisager », a-t-il déploré.