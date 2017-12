Jean-François Breau: l’année de tous les défis

L’année qui se termine aura été riche en défis pour Jean-François Breau. Celui que nous avons tout d’abord connu comme chanteur éprouve de plus en plus de plaisir à occuper le poste d’animateur autant à la radio qu’à la télévision. Et il ne redoute plus de sortir de sa zone de confort, quitte à se mettre en danger...

Depuis quelques années, son chemin l’a mené dans des directions qu’il ne croyait pas prendre.

Il a fait de l’animation à la télévision, des apparitions remarquées aux «Échangistes» et, plus récemment, de l’animation à la radio, ce qui lui a fait vivre des moments forts. Mieux, ces activités ont permis à ce curieux qui assume ne pas tout connaître de s’exprimer librement.

Tout ça en préservant et en savourant à fond le bonheur d’une vie familiale heureuse et en regardant grandir la petite Léa, qui aura bientôt deux ans et qui est devenue sa plus grande source de motivation.

Jean-François, on a l’impression que ces derniers temps, tu sors de ta zone de confort...

C’est vrai, mais ça fait quand même quelques années que je me retrouve dans le siège de l’animateur. Je remplaçais Michel Barrette à «Pour le plaisir». À cette époque, on me faisait déjà confiance. Ç’a commencé là. Et je me suis rendu compte que j’aimais ça, que je pouvais être un communicateur, même si c’est une tout autre affaire que la chanson.

Au fil des années, avec «C’est ma toune» ou encore «Prise de son» cet été, j’ai compris que j’étais aussi à ma place. Et ce qui est mieux encore, c’est que j’ai arrêté de me sentir comme un imposteur.

Tu as appris ce métier sur le tas...

Oui, et ça s’est fait dans le plaisir. J’ai eu la chance d’être coaché de la bonne façon. J’ai regardé Patrice L’Ecuyer, je l’ai étudié comme il faut. Dans le domaine des animateurs, difficile d’avoir plus expérimenté que lui. Puis, avec «Les échangistes», Pénélope McQuade, qui sait très bien où elle s’en va, nous permettait du «temps de glace». Pendant deux étés, j’ai beaucoup appris sur ce plateau où plein de gens discutent. Depuis cinq ans, chaque expérience me nourrit énormément.

Tu te sens à l’aise dans ce rôle?

Tellement! J’aime la discussion, je suis curieux, j’aime écouter... Sans prétention, j’ai compris que je possédais les aptitudes de base et, de plus en plus, l’expérience. Depuis cinq ans, je concrétise ce désir. J’aime me mettre en danger, me déstabiliser. Je préfère les sauts dans le vide à la routine. Et ces derniers temps, il y a plusieurs moments où j’ai justement dû plonger dans le vide. C’est parfait, je peux endurer la chute. J’aime ce sentiment. Je me sens libre, je me sens vivre encore plus.

Justement, ta zone de confort, tu t’en éloignes, comme tu t’éloignes aussi de l’image qu’on se faisait de toi à tes débuts...

C’est sûr. Les gens nous voient comme le petit couple gentil, Marie-Ève et moi. Ceux qui venaient à nos spectacles savaient qu’on pouvait être drôles aussi.

Depuis 18 ans, je porte le flambeau de l’interprète, de l’auteur-compositeur. Je me suis exprimé par la chanson, maintenant, je le fais avec un micro. À la radio, j’ai une tribune pour parler et je peux montrer plusieurs facettes de ce que je suis. Maintenant, le défi, c’est de performer avec un autre moyen de communication et de rejoindre le public différemment.

Le public s’ouvre aussi à ce nouveau côté de toi que tu présentes...

Oui, il ne s’intéresse plus seulement à mes chansons. Maintenant, ce que je pense, ce que je partage par mes opinions, mes découvertes, ce que j’apprends, devient aussi important. Ce que j’ai appris aussi, les expériences que j’ai acquises grâce à mon parcours. (Après les succès de Notre-Dame de Paris, où il incarnait Gringoire, et de Don Juan, où il a fait la rencontre de Marie-Ève, il a décidé de lancer son disque solo. Il se disait que le public allait apprécier son matériel. Mais l’album n’a pas fonctionné comme il l’espérait. «Pendant deux ans, j’ai pioché. Pis finalement, j’ai lâché prise.»

Et c’est à ce moment que sa complice et lui ont décidé de monter un show ensemble, à deux. Ils ont sauté dans le vide, et leur duo a connu le succès que l’on connaît. Cette fois-là, plus grand qu’ils ne l’avaient imaginé.)

Lâcher prise a donc été bon...

Dans une carrière de chanteur, d’animateur, de personnalité publique, on s’efforce de montrer les bons coups. Pour une belle affaire, on efface souvent deux ou trois autres qui sont moins bonnes. On frappe beaucoup plus de murs, plus de découragement que les gens pensent. Le lâcher-prise devient essentiel, autant que la volonté de vouloir essayer des trucs, de vouloir foncer.

C’est en se mettant en danger parfois qu’on arrive à créer encore plus...

C’est exactement ça! J’ai trouvé une vidéo d’un professeur philosophe qui comparait sa philosophie de vie à celle d’un homard! (rires) Ç’a l’air étrange comme ça, mais quand tu y penses, c’est intéressant. Le homard naît, il grandit et grandit, puis à un moment donné, sa carapace devient trop serrée. Il a besoin de s’en défaire.

Pendant une semaine, il n’a plus de carapace avant de la retrouver et qu’une autre se forme. Je crois que pour avancer dans la vie, tu dois te mettre en danger, enlever ta carapace et être vulnérable pendant un temps.

Tu as une diversité de projets, tous plus stimulants les uns que les autres. Dirais-tu que l’arrivée de Léa te motive à avancer, à accomplir plus de choses?

J’ai toujours été un gars de défis, ambitieux, un gars de carrière. Avec Léa, il y a cette espèce de deuxième dimension. Je ne suis plus tout seul, j’ai une responsabilité. J’ai un petit bout de fille qui va avoir deux ans bientôt. J’étais très égoïste avant d’avoir un enfant. Maintenant, c’est tout autre chose. Avec elle dans notre vie, le calcul du travail ne se fait plus de la même manière.

Comment cela se traduit-il?

Je veux du temps avec ma fille. Si je dois sortir de mon noyau familial, si je dois m’absenter, il faut que ça vaille le coup. Et si je le fais, je vais vraiment tout donner pour avancer, je ne veux pas rater ma chance. J’ai de moins en moins de temps à perdre. Celui que j’investis dans mon travail, ma passion, doit me rendre heureux et ajouter une couche à mon expérience.

Il y a l’expérience dont tu parles, mais il y a aussi ta curiosité. Tu t’intéresses à plein de choses...

C’est depuis toujours. J’ai maintenant la chance de le montrer. Ça, c’est nouveau. Je suis un néophyte. J’ai toujours envié ceux qui avaient une grande culture générale. En même temps, j’ai une volonté d’apprendre et une curiosité qui compensent. Je vais m’intéresser à l’astronomie, au discours politique, à des courants de pensée. La radio nous met le nez dans l’actualité, les découvertes, les nouveautés à la puissance dix, alors je gobe l’information! Je suis un curieux qui assume qu’il ne connaît pas tout. Ça me nourrit et me stimule.

L’animation à la radio, notamment, c’est tout un métier...

J’aimerais faire ça longtemps! Parce que le contact est différent, parce qu’on suit l’actualité et que j’aime partager ce que j’ai appris d’intéressant. Depuis les événements - le départ d’Éric Salvail à l’émission de radio -, le public voulait le retour des Fantastiques. C’est maintenant fait. On a demandé à quatre d’entre nous, dont moi, de prendre le rôle de l’animateur pour une semaine, une fois par mois. C’est autre chose. On me fait confiance pour m’asseoir dans le siège du conducteur. La première semaine, ç’a été tout un buzz! Et ç’a été aussi mon défi de l’année et ma plus belle expérience.Tu sembles ouvert à tout!

Est-ce que la perspective de jouer, d’être comédien t’attire aussi?

Complètement! Cette envie s’est manifestée avec les comédies musicales que j’ai faites. Avec «Don Juan», nous avions beaucoup d’ateliers de lecture de textes pour comprendre le personnage, savoir d’où il vient. Ce sont des démarches que font aussi les comédiens. J’ai compris que j’avais envie de jouer. Je me dis qu’à un moment donné, je vais avoir une opportunité qui va être la bonne.

Tu y travailles?

Mon but, dans un avenir très rapproché, c’est de suivre des cours avec des comédiens, de me faire coacher par des professionnels. Je vais suivre des cours prochainement. Lorsqu’on va me donner la chance de jouer, de passer une audition, j’aurai les outils. Je serai prêt.À t’écouter, on comprend que nos limites, c’est nous qui nous les imposons...

Je l’ai rapidement compris en 1998, aux auditions de «Notre-Dame de Paris». Je me suis retrouvé, moi, le petit gars du Nouveau-Brunswick, de Tracadie, devant Luc Plamondon et Richard Cocciante. Crois-moi, j’étais convaincu que je n’avais pas ma place à ces auditions. Puis, ç’a fonctionné.

Cette fois-là, j’ai saisi que le pire qui puisse m’arriver, c’est qu’on me dise non. Sinon, «what a ride»!

En terminant, qu’est-ce qu’on peut te souhaiter pour 2018?

D’autres belles surprises professionnelles et personnelles. Si je regarde les moments où j’ai eu le plus de plaisir, c’est lorsqu’il s’est passé des choses inattendues. Exactement comme en voyage. Les plus belles «rides» de ma vie, les plus beaux voyages que j’ai faits avec Marie-Ève sont ceux qui n’étaient pas planifiés.

On peut donc tout simplement te souhaiter de continuer sur cette lancée...

Oui. Je suis très, très heureux. Marie- Ève et moi, on est ensemble depuis 13 ans. On est en amour avec notre fille. On est en période de construction... au figuré comme dans la vraie vie. Oui, on est en plein développement sur tous les plans, et c’est l’ambiance à la maison. «Pourquoi on n’ose pas ça?» «Ça me tente d’essayer ça.» Et j’adore cette sensation. On est chanceux de relever de nouveaux défis, et je nous souhaite que ça continue en 2018.