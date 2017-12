Le CSAD gérera la patinoire du Bleu-Blanc-Bouge

C'est le Centre sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) qui assurera en sous-traitance pour la Ville de Trois-Rivières la gestion, l'entretien et la surveillance de la dixième patinoire communautaire réfrigérée du Bleu-Blanc-Bouge.

Celle-ci a été financée à hauteur de 1,4 million $ par la Fondation pour l'enfance des Canadiens de Montréal.

L'entente de 58 000 $ couvrira l'actuelle saison et le début de la prochaine. Elle pourra éventuellement être renouvelée.

Pour le CSAD, qui connaît des difficultés financières, ce contrat avec la Ville est le bienvenu.

«On ne cachera pas que ça nous amène de l'eau au moulin et de par notre expertise aussi, on a de jeunes étudiants dont ça consolide l'emploi. Ils vont en même temps pouvoir faire plus d'heures», a expliqué Claude Alarie, président du CSAD.

La patinoire extérieure ne sera pas le seul équipement de loisir de la Ville dont la gestion est confiée au CSAD. Le centre sportif s'occupe déjà des terrains de tennis et de l'aréna Jean-Guy Talbot. La valeur totale de l'entente avoisine les 300 000 $.

La patinoire, dont le centre est orné du logo des Canadiens, sera accessible aux patineurs à temps pour la période des Fêtes. Paulo Martel porte un regard admiratif sur cet équipement destiné aux plus défavorisés. Il est celui qui, autrefois, entretenait sur le même emplacement la glace sur laquelle l'ex-joueur professionnel Steve Bégin a donné ses premiers coups de patin.

«C'est spécial. Je ne pensais jamais avoir ça à Trois-Rivières, une chose comme celle-là», a-t-il dit.