Le directeur de l'équipe nationale féminine de gymnastique accusé au criminel

Dave Brubaker, le directeur de l’équipe nationale féminine de Gymnastique Canada, a été arrêté et accusé en vertu du Code criminel de plusieurs chefs de nature sexuelle.

Arrêté par la police de Sarnia, en Ontario, jeudi, il a comparu en cour, vendredi, et a été accusé d’un chef d’incitation à des contacts sexuels, trois chefs de contacts sexuels, trois chefs d’exploitation sexuelle et trois chefs d’agression sexuelle.

La police a précisé qu’après sa comparution, Brubaker a été libéré sous caution et qu’il devra se représenter devant la cour au mois de février.

La police de Sarnia, qui n’a donné aucun détail supplémentaire, a invité quiconque détenant de l’information relativement à cette situation à communiquer avec l’agent détective Soucek au 519-344-8861 au poste 6191 ou avec la division des enquêtes criminelles de la police de Sarnia au 519-344-8861 au poste 5300.

Dans un communiqué de presse, après la médiatisation des accusations contre le directeur de son équipe nationale féminine, Gymnastique Canada (GCG) s’est dit «bouleversé et profondément préoccupé».

«La sécurité des athlètes est la priorité de Gymnastique Canada en tout temps, a assuré Richard Crépin, président du conseil d’administration de GCG. Le sport se doit d’être sécuritaire et nous prenons des mesures pour protéger tous les participants en veillant à ce que des politiques et des procédures, mais aussi de la formation et des ressources, soient en place.»

M. Crépin a ajouté que M. Brubaker est en congé administratif de Gymnastique Canada jusqu’à ce que les résultats de l’enquête soient connus, en soulignant que «les procédures et les infractions présumées sont frappées d’une interdiction de publication».

Gymnastique Canada a aussi invité les personnes détenant des informations relatives à ce dossier de communiquer avec la police de Sarnia.

En plus d’être le directeur de l’équipe nationale féminine qu'il a notamment menée aux Olympiques de Rio en 2016 et au championnats du monde à Montréal en octobre dernier, Dave Brubaker est le directeur du club de gymnastique Bluewater de Sarnia (où sa femme est également entraîneuse).

Brubaker est entraîneur d’athlètes de différents sports depuis plus de 35 ans, peut-on lire sur le site internet du club Bluewater.