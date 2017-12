Le top 5 des arnaques de Noël

Même les plus vigilants d’entre nous sont à risque d’être victime d’une arnaque ! Pendant le temps des fêtes, les fraudeurs rivalisent d’ingéniosité pour tenter de vous escroquer. L’Astuce du Québec Matin vous présente cinq pièges, parfois sournois, qu’il faut savoir éviter.

L’arnaque au colis

Il s’agit désormais de l’une des arnaques les plus fréquentes. Vous attendez un colis et vous recevez un courriel qui indique que la livraison n’a pas pu se faire. Ce courriel est crédible et présente souvent le logo d’une entreprise de livraison bien connue comme UPS ou FedEx. Or, il y a de fortes chances que l’on vous invite à cliquer sur un lien frauduleux qui pourrait contaminer votre ordinateur d’un virus. Si vous attendez un colis, contactez directement l’expéditeur afin de lui poser vos questions. N’ouvrez jamais ce type de courriel.

L’arnaque à la location

Lorsque vient le temps de magasiner une escapade pendant votre congé, vous devez demeurer prudent, que ce soit pour aller skier dans la poudreuse, ou siroter une Margarita. Les mois de décembre et de janvier sont le moment de l’année où les offres frauduleuses se multiplient. Faux sites de location, forfaits inventés de toutes pièces, prix complètement dérisoires... Fiez-vous plutôt aux entreprises de confiance, ou donner un coup de fil au vendeur avant de confirmer votre achat.

De faux rabais et de fausses marques

Un autre piège courant demeure celui tendu par des sites web qui offrent des grandes marques à prix cassé. Certains criminels font passer leur site internet pour celui d’une grande marque, en pariant sur votre inattention. Au moindre doute, vérifiez auprès de la marque concernée qu’elle travaille bel et bien en partenariat avec ce vendeur.

Des cartes virtuelles frauduleuses

Vous recevez une carte de souhait virtuel de la part d’un proche, loin de vous douter qu’il s’agit d’un courriel malveillant ! Ne donnez jamais de renseignements personnels, et dans le doute, évitez d’ouvrir ces cartes qui pourraient renfermer un virus informatique.

Un classique: les pickpockets

Le temps des Fêtes est aussi un temps fort pour les pickpockets. Gardez vos sacs à main et vos portefeuilles dans un endroit sûr lors d'une sortie au centre commercial. Soyez vigilants, car même vos sacs d’emplettes sont à risque !

L’Astuce du Québec Matin est un segment hebdomadaire qui porte sur la consommation. L’équipe sollicite l’aide du public pour partager des expériences, des trucs et des astuces. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou via courriel (pierre-olivier.zappa@tva.ca).