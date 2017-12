Enquête après la collision qui a tué six enfants en France

Les enquêteurs étaient à pied d'oeuvre vendredi pour déterminer les causes de la collision entre un bus scolaire et un train régional la veille à Millas, qui a tué six enfants, l'un des accidents les plus graves survenus à un transport d'enfants depuis 35 ans en France.

Vendredi, deux fillettes de 11 ans ont succombé à leurs blessures, portant à six le nombre d'enfants tués dans cette catastrophe, a-t-on appris de source proche de l'enquête. Dix-huit personnes ont été blessées dans l'accident, dont 14 enfants.

Le véhicule scolaire, qui transportait une vingtaine d'adolescents du collège Christian-Bourquin du village de Millas, âgés de 13 à 17 ans, a été percuté à un passage à niveau jeudi après-midi dans la localité, près de la frontière avec l'Espagne, et a été littéralement coupé en deux.

La collision est l'un des accidents les plus graves survenus à un transport d'enfants depuis le drame de Beaune en 1982 (53 morts dont 44 enfants), et le premier ministre Edouard Philippe s'est rendu sur place jeudi soir avec plusieurs membres du gouvernement.

L'identification des victimes de la collision est terminée et les familles informées, ont annoncé les autorités françaises. Tous n'avaient pas pu être identifiés jeudi en raison de l'extrême violence du choc, les autorités parlant de «véritables scènes de guerre».

Une enquête pour «homicides et blessures involontaires» a été ouverte et des magistrats se sont déplacés sur les lieux du drame.

Vendredi matin, le collège de la localité a rouvert ses portes pour permettre aux élèves de commencer leur travail de deuil.

Une cellule médico-psychologique composée d'une soixantaine de personnes a été mise en place pour les accueillir.

Lilou, élève de 5e dont le meilleur ami a été légèrement blessé dans l'accident, est toujours sous le choc, en pleurs, au bras de sa mère. «Je n'ai pas de mots, je ne sais pas quoi dire, je pense aux familles, à tous ces enfants, c'est trop dur», confie cette dernière, Sabrina Mesas, au bord des larmes.

Ce travail de deuil et d'accompagnement incombe aussi aux enseignants, eux-mêmes bouleversés par l'accident et parfois démunis face à la réponse à donner à leurs élèves. «Je ne sais même pas comment je vais m'y prendre. J'essaie de tenir le coup et on verra bien», déclare l'un des professeurs.

Les barrières du passage à niveau étaient-elles ouvertes, laissant la conductrice du bus s'engouffrer sur la voie, ou étaient-elles fermées? Seul le conducteur du train régional a pu être pour l'instant entendu, la conductrice, âgée de 48 ans, ayant été grièvement blessée dans l'accident.

Il était peu après 16h, heure locale, jeudi quand le bus de ramassage scolaire a traversé le passage à niveau No 25. Derrière, un deuxième bus s'apprêtait à le suivre.

La compagnie ferroviaire française SNCF a indiqué jeudi que «selon des témoins, le passage à niveau a fonctionné normalement, mais il faut évidemment que cela soit confirmé par l'enquête».

Il s'agit d'un passage à niveau «classique» doté d'une signalisation automatique et de deux barrières, qui «n'était pas considéré comme particulièrement dangereux», selon elle.

Outre une enquête de la SNCF, une enquête administrative a été aussi ouverte par le Bureau Enquête Accidents (BEA), chargé des drames aériens et ferroviaires, dont des experts sont attendus vendredi à Millas.

Sur le site de la catastrophe, le Train Express Régional et l'autocar éventré, dont la carcasse gît encore sur la voie ferrée, ont été placés sous scellés.

La scène de l'accident est «gelée», indique-t-on de source proche du dossier. Le temps que des experts procèdent à des mesures avec des lasers pour la modéliser et la reconstituer en 3 dimensions.

«Tout le monde a été marqué et le traumatisme va durer», a déclaré le premier ministre français Edouard Philippe à son retour de Millas.

«Il est indispensable qu'on puisse faire la lumière», a déclaré de son côté Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, afin qu'«à l'avenir, sur les 15 000 passages à niveau de France, ce type d'événement tragique ne puisse pas se reproduire».