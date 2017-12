Montréal accueille une compétition mondiale de jeux vidéo

Les adeptes des jeux vidéo sont légion et pour certains, cette passion ne se vit pas seulement avec une manette à la main.

Ils sont de plus en plus nombreux à occuper le rôle de spectateurs.

Les tournois de jeux vidéo attirent des foules considérables et on en aura une belle démonstration ce week-end à Montréal.

Ce qui va se passer sur la scène du Cinéma Impérial, c'est un mélange de «show» rock et de match de hockey.

Pour une deuxième année, le promoteur Northern Arena présente deux finales avec ceux qu'on appelle des «gamers». Au menu, le tout nouveau jeu «Injustice 2», mais surtout le succès mondial «Call of Duty: World War II».

«Notre bourse est 30 000$ pour «Call of Duty», mais c'est pas les 30 000$ qui les intéressent, c'est vraiment les points, explique Carl-Edwin Michel, président fondateur de Northern Arena. Parce que plus ils amassent des points, plus ils peuvent avancer et finalement aller à la grande finale qui aura lieu plus tard dans l'année.»

Des stades remplis

E-Sport – sport électronique –, c’est le terme consacré pour ces activités qui remplissent des stades complets ailleurs dans le monde. Ça demande tellement d'habileté, dit-on, qu'on voudrait en faire un sport olympique.

«C'est mental, mais ça prend aussi beaucoup de dextérité, ça prend beaucoup de stratégie, donc c'est vraiment du travail d'équipe pour s'assurer d'avoir les bonnes stratégies pour gagner le match», détaille M. Michel.

En attendant, huit équipes et 16 joueurs venus de tous les coins d'Amérique du Nord et d'Europe vont s'affronter ici, non pas seulement devant 300 spectateurs, mais aussi devant 5 millions de passionnés, via Internet.

«Le gros de la clientèle, évidemment, se trouve aux États-Unis, donc c'est un jeu qui est très populaire aux États-Unis, "Call of Duty", mais on va avoir aussi notre deuxième plus grosse clientèle, c'est le Canada», précise Carl-Edwin Michel.

Éric Thavixay fait partie des quelques Montréalais qui ont traversé toutes les qualifications du jeu «Injustice 2». Il lui a fallu des heures de préparation et il se montre confiant.

«On regarde, dans le fond, qui est dans notre «bracket», on regarde quel personnage ils utilisent et on essaie de comprendre comment ils jouent aussi avec les vidéos, spécialement avec la nouvelle technologie de PlayStation», relate-t-il.

Selon les organisateurs, c'est en Amérique du Nord qu'on retrouve le plus grand nombre de «gamers» après l'Asie. Pas de doute, la popularité des sports électroniques va aller en grandissant.

– D’après un reportage de Richard Olivier