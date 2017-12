Party des Fêtes survolté de Gregory Charles

Quand Gregory Charles décide de mettre le party dans la place, c’est difficile de résister. Jeudi soir, le roi de l’improvisation a facilement soulevé le Capitole en lui servant une revue musicale aussi éclectique que survoltée.

On savait déjà qu’il était un irrésistible, et inépuisable, «showman» sur scène. Mais on dirait que Gregory Charles a décidé d’y mettre un petit extra pour sa résidence des Fêtes à Québec.

À la blague, il a lancé à la foule qu’elle allait passer les 14 prochaines heures avec lui. «Quand on va sortir d’ici, ça va être l’été.»

À vrai dire, il n’a laissé aucun répit au public, à qui il a suggéré «d’exorciser 2017» en lançant les festivités avec un pot-pourri de succès de Michael Jackson.

Ensuite, ce fut un feu roulant. Bien épaulé par six musiciens aguerris, il a enchaîné succès par-dessus succès sans temps mort, annonçant au passage l’année de sortie de presque chaque chanson. On se demande s’il a pris le temps de respirer. Pas pour rien qu’il a inclus «Donnez-moi de l’oxygène» à son programme.

Le rock à l’honneur

Parce qu’on est à Québec, sûrement, il a consacré une bonne partie de la première heure à faire revivre des classiques de hard rock et de heavy métal. Il s’est même permis notamment de lancer au piano «Enter Sandman», du groupe chéri de la capitale, Metallica.

Cinq minutes après, on chantait du Pagliaro et du Robert Charlebois. Ne cherchez pas de lien, l’important c’était que les spectateurs puissent danser et chanter tout leur saoul.

Puis quand, pour une rare fois, l’énergie a semblé manquer au parterre, Gregory Charles a réagi rapidement en enchaînant avec «Ces soirées-là». Et le fun a repris dans le temps de le dire.

En cours de route, le chanteur beauceron établi à Nashville, Robby Johnson, est venu le rejoindre pour un segment qu’on attendait country.

Dans tous les sens

Sauf qu’avec Gregory Charles, ce n’est jamais si simple. Après une interprétation réussie de «Suspicious Minds», du King, c’est parti dans tous les sens. Johnson était en plein milieu de «Take Me Home, Country Roads», de John Denver, quand Charles a décidé d’aller visiter Joe Dassin, Gilles Vigneault, Louise Forestier avant qu’on revienne à Denver.

Au final, après que Gregory Charles eut joué, en seconde partie, des pièces liées à la plus belle année de certains spectateurs, un autre exercice mettant à profit sa connaissance encyclopédique de l’histoire de la musique, on avait passé à travers la plupart des succès des 50 dernières années. Ouf!

On remet samedi, de même que les 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30 et 31 décembre, toujours au Capitole.