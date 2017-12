Pas de bilinguisme à tout prix à la Cour suprême, selon la juge en chef sortante

La juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverley McLachlin, a tiré sa révérence vendredi matin en émettant des doutes sur la nécessité d’avoir des magistrats bilingues au sein du plus haut tribunal du pays.

«Est-ce que la Cour peut fonctionner avec deux ou trois juges qui ne sont pas bilingues? Oui, l’histoire l’a prouvé», a dit Mme McLachlin au cours de sa conférence de presse de départ.

Celle qui a occupé le poste de juge en chef durant 18 ans a néanmoins plaidé pour un haut niveau de bilinguisme des magistrats de la Cour suprême.

«Mais ce n’est pas à moi de déterminer les critères, c’est au gouvernement», a précisé l’Albertaine de 74 ans.

Elle n’a pas souhaité se prononcer à savoir s’il faudrait rouvrir la Constitution pour enchâsser dans la loi l’obligation des juges bilingues. La juge en chef sortante estime toutefois que «le système prend tous les moyens possibles pour que tous les Canadiens aient accès à un processus dans leur langue».

Renvoi sur la sécession

À l’aube de la retraite, Mme McLachlin croit que la cause la plus complexe dont elle a eu à débattre à la Cour suprême est celle sur le renvoi sur la sécession du Québec, en 1998.

Selon cette décision, le Québec ne peut pas se séparer unilatéralement du Canada, mais le Canada a l’obligation constitutionnelle de négocier avec le Québec si ses citoyens se prononcent en faveur de l’indépendance par une majorité claire à une question claire.

«Nous devions être très prudents. C’était une question extrêmement difficile à trancher, à la limite du droit constitutionnel et des joutes politiques. Je crois que notre décision se tient toujours, tant au niveau national qu’international», s’est-elle félicitée.

Coûts et délais à améliorer

Accès à la justice

La juge albertaine a tiré un trait sur sa carrière vendredi, après avoir siégé 28 ans à la Cour suprême et après avoir entendu plus de 2000 causes.

Dans cette dernière apparition publique en tant que juge en chef, elle a refusé de commenter publiquement certaines de ses récentes décisions les plus controversées, comme l’arrêt Jordan et le jugement sur l’aide à mourir.

Mme McLachlin a souligné que les coûts et les délais figuraient parmi les plus grandes choses à améliorer avec le système judiciaire au pays.

«Il faut accélérer les procédures judiciaires. Il y a encore beaucoup à faire en ce sens. S’il y a une cause que je vais tenter de promouvoir durant ma retraite, c’est celle-là», a-t-elle confié. Cette dernière a particulièrement à cœur les cas de justice familiale où des parents et leurs enfants sont «paralysés», laissés en suspens par la lenteur du système.

Héritage

Questionnée au sujet de l’héritage qu’elle lègue au plus haut tribunal du pays, la juge en chef sortante s’est dite particulièrement fière d’avoir participé à l’avancement des droits des autochtones.

Le premier ministre du Canada a souligné la carrière de Beverley McLachlin la veille, saluant une «pionnière» et une juge «dévouée». «Grâce à son travail, nous sommes un meilleur pays et une société plus juste», a déclaré Justin Trudeau.

Nommé en début de semaine, le successeur de Mme McLachlin, le juge québécois Richard Wagner, sera officiellement assermenté lundi prochain à la résidence de la gouverneure générale.