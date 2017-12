Virginie Coossa lance un message à ceux qui doutaient de son couple

Virginie Coossa et Claude Meunier ont annoncé qu’ils formaient un couple en 2012.

L’annonce avait sans contredit fait énormément jaser, surtout à cause de la grande différence d’âge qui sépare les deux tourtereaux.

Bien que la plupart des gens s’entendent pour dire que l’amour n’a pas d’âge, l’écart de 26 ans entre Claude Meunier et Virginie Coossa avait, à l’époque, fait couler beaucoup d’encre.

Cinq ans plus tard et un mariage en route, on peut confirmer que le couple n’est pas en péril.

Virginie Coossa l’affirme d’ailleurs dans sa plus récente publication Instagram. «5 ans d’amour aujourd’hui ! ( et de fous rires) et exactement un an fiancés. Les sceptiques ont été confondus...merci la vie !», indique Virginie Coossa sur ses réseaux.