10 sorties cinéma en famille

La pause bien méritée du congé des Fêtes est la période idéale de l’année pour s’offrir le plaisir d’un film. Le dépaysement et l’émotion seront garantis tant les types de longs métrages proposés sont variés. Prêts pour l’aventure, quel que soit l’âge de votre progéniture?

Avec les petits (jusqu’à 8 ans)

- «Coco»

En salle depuis le 22 novembre

Genre: animation

L’un des meilleurs Pixar depuis «Là-Haut», «Coco» est un tourbillon endiablé de couleurs, de musique, de rires et de serrements de gorge. Ce film se déroulant au Mexique pendant le jour des morts suit Miguel, 12 ans, dont le rêve est de devenir guitariste. Pas de chance, son arrière-arrière-grand-mère a interdit la musique. Notre jeune héros va donc se retrouver dans le monde des morts où il découvrira un secret de famille.

- «Ferdinand»

En salle depuis le 15 décembre

Genre: animation

Le gentil taureau peuple les dessins animés télévisés depuis quelques décennies. Désormais héros d’un long métrage, Ferdinand devra affronter la méchanceté des humains afin de retrouver les siens.

Avec les préados (de 8 à 12 ans)

- «Noël et Cie»

En salle depuis le 6 décembre

Genre: comédie

Alain Chabat («Le marsupilami») sait faire dans le magique et le tendre. Ce conte comique montre le père Noël aux prises avec le monde réel alors qu’il doit sauver ses lutins. Adorable et rigolo.

- «Junior Majeur»

En salle depuis le 23 novembre

Genre: drame sportif

Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet et Alice Morel-Michaud sont les héros de cette suite du film «Les Pee-Wee 3D». Triangle amoureux et coulisses du hockey professionnel sont au menu alors que les scènes sur la glace placent le spectateur directement au cœur de l’action.

- «Jumanji: bienvenue dans la jungle»

En salle le 20 décembre

Genre: aventures fantastiques

Que se passe-t-il donc lorsqu’un jeu vidéo absorbe des jeunes, les transformant en explorateurs devant affronter les dangers d’un monde imaginaire? Suite du fort populaire «Jumanji» sorti en 1995, le film est l’occasion pour les plus jeunes de découvrir cet univers particulier.

- «Parvana, une enfance en Afghanistan»

En salle depuis le 8 décembre

Genre: animation

Plus sérieux que les autres films proposés, ce long métrage d’animation, adaptation du roman jeunesse du même nom de Deborah Ellis, permet aux jeunes de se familiariser avec certains aspects du monde d’aujourd’hui. Dans une société où les femmes n’ont pas d’existence propre, Parvana, une jeune Afghane, doit subvenir aux besoins de sa famille. Humain et sensible.

- «Star Wars: les derniers Jedi»

En salle depuis le 15 décembre

Genre: science-fiction

Présente-t-on encore les héros de cette lointaine galaxie? Rey (Daisy Ridley), Kylo Ren (Adam Driver), Luke Skywalker (Mark Hamill) et Leia (Carrie Fisher dans son dernier rôle) reprennent du service dans cette aventure qui promet bien des surprises.

Avec les ados (13 ans et plus)

- «La forme de l’eau»

En salle depuis le 15 décembre en version originale anglaise. En salle le 22 décembre en version française.

Genre: fantastique

Maître incontesté du fantastique, Guillermo del Toro livre ici une splendide histoire d’amour en forme de conte. Les cinéphiles apprécieront les magnifiques décors, le message de tolérance et la magie omniprésente. Un film qui réchauffe le cœur.

- «Le maître de la scène»

En salle le 20 décembre

Genre: drame biographique

Cette comédie musicale suit P.T. Barnum (Hugh Jackman), créateur du cirque qui portera son nom. Visionnaire, l’homme contribuera à inventer le spectacle à grand déploiement.

- «Lady Bird»

En salle depuis le 24 novembre

Genre: comédie dramatique

Devant la caméra de Greta Gerwig, Saoirse Ronan incarne une adolescente qui se cherche. La justesse des dialogues et la sincérité des interprétations (dont celle de Laurie Metcalf en mère de l’héroïne) font de ce film un petit bijou.

- «Dunkerque»

Le long métrage historique de Christopher Nolan reprend l’affiche en format IMAX juste à temps pour profiter de l’effet conjugué des congés de Noël et du buzz de cette saison des prix.

En transcrivant à l’écran cette bataille de la Seconde Guerre mondiale avec des effets visuels et sonores à couper le souffle, le cinéaste réinvente l’immersion cinématographique.