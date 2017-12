Ils traversent le Canada à la course

Trois Québécois inspirés par Terry Fox se sont relayés et ont traversé le Canada à la course afin de sensibiliser la population aux saines habitudes de vie.

Jean-Christophe Renaud, 27 ans, a à lui seul couru plus de la moitié de la distance qui sépare Terre-Neuve à Vancouver. En sept mois, il a franchi 4015 kilomètres à la course.

Ses coéquipiers Michaël Houle, 1250 km, et Christopher Gagné, 1450 kilomètres, l’ont aidé.

Quand M. Renaud a fait sa dernière foulée, le 20 octobre, il a ressenti un sentiment de bien-être, mais était surtout très heureux de retrouver sa famille qui l’attendait.

M. Renaud voulait convaincre le plus de jeunes possible de faire de l’activité physique en courant à travers le Canada. Il peut dire : mission accomplie.

Il a rencontré beaucoup d’écoliers. Un peu comme Terry Fox dans les années 1980 ou dans le film Forrest Gump, des centaines de personnes l’ont suivi à quelques moments dans la course.

Même que, lors de sa traversée au Québec, 200 élèves l’ont suivi, ainsi que 20 parents. Des autobus suivaient le groupe de coureurs pour assurer le repos des jeunes pendant les 35 kilomètres parcourus.

« C’était fou et en même temps tellement motivant de les voir tous courir pour la cause », a dit Jean-Christophe Renaud.

Parmi ce groupe d’élèves, il se rappelle particulièrement d’un enfant de sixième année qui, après avoir couru avec M. Renaud, est revenu le surlendemain pour amasser des fonds pour la traversée du coureur et a forcé sa famille à mettre leurs espadrilles et à aller courir.

« Parfois, on ne réalise pas qu’on peut influencer des jeunes aussi rapidement. C’est touchant », a lancé le coureur.

Seul

Cette aventure devait se vivre à deux coureurs et un ami qui conduisait un motorisé. Mais deux mois après le début de la course, Christopher Gagné a abandonné. C’est donc Michaël Houle qui a continué de courir avec M. Renaud.

Ce dernier s’est souvent senti très seul. Surtout pendant la traversée du nord de l’Ontario. Ils pouvaient être deux ou trois jours sans voir personne. Ils couraient au milieu de la forêt.

« C’était vraiment beau, mais on se sentait dans le fond du monde avec toutes ces forêts et ces routes sans voitures pendant plus de deux mois », a décrit l’homme de 27 ans.

Animaux

D’ailleurs, c’est dans ces forêts qu’il a rencontré un ours et un loup.

« J’ai eu vraiment peur. Je ne savais pas comment réagir. Avec le loup, je commençais ma course et nous sommes tombés face à face. Nous nous sommes regardés longtemps. Je courais très stressé, j’avais peur qu’il parte chercher sa meute », a dit le coureur.

Malgré toutes ces péripéties, il rêve maintenant de traverser le monde à la course. Il prépare une conférence dans le but d’influencer les gens aux saines habitudes de vie.

Ils se sont lavés dans des lacs

Les trois amis voulaient réussir à traverser le Canada à la course, mais ils devaient aussi tenir un budget très serré.

Pour économiser, les coureurs ont loué une chambre d’hôtel seulement 5 fois en sept mois. Ils se sont lavés dans les lacs et ont dormi dans des stationnements de Tim Hortons et de Walmart.

Végétariens

Pour se nourrir, Jean-Christophe et Michaël, qui sont végétariens, optaient très souvent pour des salades de pâtes et de légumineuses. Ils ne mangeaient jamais beaucoup, mais pouvaient manger plusieurs fois par jour.

« On avait un réfrigérateur, mais lorsque nous traversions les bois, il n’y avait pas toujours d’épicerie. On s’est parfois nourri de croustilles avant de trouver une autre épicerie. On se débrouillait », a-t-il lancé.

Michaël est un bon cuisinier et Jean-Christophe soutient avoir appris sur la cuisine végétarienne.

D’ailleurs, M. Renaud n’a perdu aucune livre pendant son voyage.

Quelque 20 000 $ auront été nécessaires pour réaliser ce rêve et 8000 $ seront remis à des jeunes qui ont des projets pour promouvoir les saines habitudes de vie.

En chiffres

Paires de souliers de course utilisées : 5

Litres d’eau consommés par jour : 5

Calories perdues par jour : entre 3000 et 4000

Calories mangées par jour : le même nombre que les calories perdues, entre 3000 et 4000

Temps dans chaque province

Terre-Neuve : 1 mois

Nouvelle-Écosse : 1 semaine

Nouveau-Brunswick : 2 semaines

Québec : 1 mois

Ontario : 2 mois

Manitoba et Saskatchewan : 1 mois

Alberta : 2 semaines

Colombie-Britannique : 1 mois