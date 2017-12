Jeunesse au Soleil distribue ses paniers de Noël

À l'approche des Fêtes, Jeunesse au Soleil a commencé sa traditionnelle distribution de paniers de Noël.

L’organisme bénéficie entre autres des contributions des bénévoles de Stationnement Montréal qui effectuent la livraison à domicile pour les gens ayant de la difficulté à les transporter chez eux, ainsi que de la compagnie Enterprise, qui lui prête deux véhicules pour les livraisons.

Aussi, les Producteurs de lait du Québec ont offert encore cette année à l’organisme 15 000 litres de lait à être distribués aux gens dans le besoin.

Les gens qui veulent donner à Jeunesse au Soleil peuvent encore le faire. «Les amis de la Guignolée, Via Capitale, Jean-Coutu, Provigo et Maxi, recueillent les dons jusqu'au 24 décembre, a précisé l’organisme, samedi, dans un communiqué. Il est aussi possible d'effectuer un don en ligne sur guignolee.ca, par téléphone grâce à Ticketpro (514 908-9090 ou (sans frais) au 1 866 908-9090). Un don de 5 $ peut aussi être fait en envoyant le message texte "NOEL Mtl" au 20222.»

Par ailleurs, Jeunesse au Soleil a souligné que les personnes qui désirent recevoir un panier de Noël peuvent encore le faire en se présentant chez Jeunesse au Soleil «entre 9 h et 16 h munis d'une preuve d'adresse et de revenus ainsi que des pièces d'identité de chaque personne de la maisonnée».