«Jumanji: bienvenue dans la jungle»: 10 choses qu’il faut savoir

Dans cette suite du film d’aventures sorti en 1995, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan se retrouvent prisonniers d’un jeu vidéo. Car oui, les temps ont bien changé depuis l’apparition du jeu de société sur nos écrans en 1995. Voici donc ce à quoi s’attendre de cette superproduction qui prend l’affiche juste à temps pour le congé des Fêtes...

1 – «Jumanji: bienvenue dans la jungle» n’est pas une nouvelle version. Le long métrage est une suite modernisée du film original qui met en vedette Robin Williams et Kristen Dunst. Dans celui-ci, quatre étudiants sont en retenue lorsqu’ils trouvent un vieux jeu vidéo auquel ils décident de jouer. Comme dans un vrai jeu vidéo, les quatre adolescents – Spencer (Dwayne Johnson et Alex Wolff), Bethany (Jack Black et Madison Iseman), Fridge (Kevin Hart et Ser'Darius Blain) et Martha (Karen Gillan et Morgan Turner) – incarnent des personnages, autrement dit des avatars, à travers lesquels ils vivent des aventures. Leur apparence physique change quand ils sont dans le jeu et, cette fois-ci, ce sont les personnages qui sont aspirés dans l’univers de «Jumanji».

2 – Dwayne Johnson porte une double casquette dans «Jumanji: bienvenue dans la jungle»: celle d’acteur et celle de producteur exécutif. «The Rock» a particulièrement apprécié le fait de devoir incarner l’avatar d’un adolescent peu assuré. Spencer se transforme en Smolder Bravestone, archéologue et aventurier émérite qui n’a peur de rien alors que l’étudiant de la «vraie» vie est allergique à tout et est extrêmement nerveux. «Même quand j’avais 16 ans, j’avais l’air d’en avoir 46, a indiqué l’acteur. Je mesurais 6 pieds 4 pouces, je pesais 245 livres et j’avais une grosse moustache! Malgré mon apparence physique, à l’intérieur, je n’étais qu’un adolescent en train d’essayer de découvrir qui j’étais. C’est à cela que je me suis raccroché [pour jouer Spencer], je voulais m’assurer que le public pense, en me voyant, que j’étais Spencer. Pas ¨The Rock¨.»

3 – Pour donner vie au monde imaginaire de Jumanji, l’équipe de production a décidé de tourner sur l’île d’Oahu, à Hawaï.

4 – De nombreux décors ont été créés de toutes pièces par l’équipe des décorateurs, dont la cabane d’Alex (Nick Jonas), un mystérieux aventurier qui va aider les avatars à s’échapper de Jumanji. Ce refuge a été construit dans un figuier des banians et soigneusement caché dans les immenses feuilles de l’arbre. Cette cabane dans les arbres a été intégralement fabriquée à partir de matériaux recyclés et d’objets trouvés à Hawaï.

5 – Les adolescents du film habitent dans la ville imaginaire de Brantford et c’est Atlanta, en Géorgie, qui a servi de décor à la bourgade. C’est également dans la capitale de l’État qu’ont été construits les décors du bazar de Jumanji (au milieu duquel les avatars trouveront des armes pour se défendre... comme dans un jeu vidéo) et la statue du jaguar.

6 – Pour tourner une scène dans laquelle les avatars sont pourchassés par des rhinocéros blancs géants, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan et Nick Jonas ont passé des jours dans des harnais fixés à un hélicoptère afin de les faire sauter et voler à 20 pieds dans les airs!

7 – C’est Jerome Chen («L’escadron suicide») qui s’est occupé des effets spéciaux. Son défi le plus important? «Faire, par ordinateur, des animaux réalistes».

8 – Le méchant s’appelle Van Pelt et est joué par Bobby Carnavale. Le personnage est un explorateur, obsédé par l’idée de s’emparer des émeraudes géantes de la statue du jaguar.

9 –Van Pelt est victime d’une malédiction et il se transforme physiquement au cours du film.

10 – Inspirée par le personnage de Ruby Roundhouse, la costumière Laura Jean Shannon s’est amusée à lui donner l’apparence des héroïnes de jeux vidéo des années 1990!

«Jumanji: bienvenue dans la jungle» transporte les cinéphiles dans un monde alternatif dès le 20 décembre.