L’administration Trump aurait demandé de bannir les mots «fœtus» et «transgenre»

L’administration Trump aurait demandé aux Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), la plus importante agence de santé publique aux États-Unis, de bannir sept mots ou expressions, dont «fœtus» et «transgenre», dans les documents officiels en vue de la préparation du prochain budget, a rapporté le «Washington Post».

C’est jeudi, lors d’une réunion, que l’agence basée à Atlanta, en Georgie, aurait été informée qu’il était désormais interdit d’avoir recours à ces mots et expressions.

Les autres termes qui ne doivent plus se trouver dans les documents de la CDC sont «vulnérable», «droit», «diversité», «fondé sur des preuves» et «fondé sur la science».

Le quotidien de la capitale fédérale américaine indique qu’on a suggéré aux fonctionnaires des expressions de substitution. Ainsi, au lieu d’écrire «fondée sur la science» ou «fondée sur des preuves», on encourage plutôt le recours à la formule «les CDC basent leurs recommandations sur la science en tenant compte des normes et des souhaits de la communauté».

Matt Lloyd, porte-parole du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, dont relèvent les CDC, a indiqué qu’on «continuera à utiliser les meilleures preuves scientifiques disponibles pour améliorer la santé de tous les Américains. Le ministère encourage également fortement l’utilisation des résultats et des données probantes dans les évaluations de programme et les décisions budgétaires».

Sous l’administration précédente, celle du président démocrate Barack Obama, les enjeux liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et à l’avortement, pour ne nommer que ceux-là, ont obtenu au contraire beaucoup de visibilité, souligne le «Washington Post».